नेपाल सीमा से सटे महदेवा गांव में झोले से मिले 6 सुतली बम, गांव में फैली दहशत

संवाद सूत्र, रक्सौल। भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र के नोनियाडीह पंचायत के महदेवा गांव में पोखर किनारे सोमवार की सुबह एक झोले में छह सुतली बम मिलने से सनसनी फैल गई। नेपाल सीमा से मात्र दो सौ मीटर की दूरी पर विस्फोटक मिलने की जानकारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीण शौच एवं खेतों में काम करने पहुंचे थे, तभी झोला देखकर उसे खोला और अंदर टिन के डिब्बों में रखे बम देखकर शोर मचा दिया।

सूचना मिलते ही रक्सौल पुलिस और एसएसबी की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षा अपने हाथों में ले लिया। थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। डॉग स्क्वायड की जांच में विस्फोटक की पुष्टि एसएसबी महदेवा कैंप के इंस्पेक्टर उत्तम कुमार के नेतृत्व में आसपास के बगीचों व झाड़ियों की तलाशी ली गई। बम की वास्तविकता और खतरे के स्तर का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वायड को बुलाया गया।

जांच के दौरान डॉग स्क्वायड ने झोले में मौजूद सामग्री को विस्फोटक की श्रेणी का बताया। इसके बाद सुरक्षा बल और अधिक सतर्क हो गए। पुलिस ने लोगों को घटनास्थल से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। हालिया लूट और पुराने मामले से जोड़कर जांच ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यह घटना चार दिन पूर्व संजय सिंह के घर में हुई बड़ी चोरी से जुड़ी हो सकती है। तब चोर नकदी व अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। इसके साथ ही वर्ष 2023 में भी इसी पंचायत के इलाके से सुतली बम बरामद किया गया था। सीमा से सटे होने के कारण असामाजिक तत्व इस क्षेत्र का दुरुपयोग कर रहे हों, ऐसी संभावना भी पुलिस जांच का हिस्सा है।

अधिकारी तैनात, सुरक्षा बढ़ाई गई मौके पर एसआई रवि कुमार, नकरदेई ओपी प्रभारी भरत कुमार, एसएसबी इंस्पेक्टर उत्तम कुमार सहित बड़ी संख्या में जवान तैनात रहे। बम को सुरक्षित करने और निष्क्रिय करने के लिए विशेषज्ञ दल को सूचित किया गया है।

थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि जांच कई बिंदुओं पर की जा रही है। विस्फोटक को झोले में रखकर यहां कौन और क्यों छोड़ गया, इसकी तहकीकात की जा रही है। ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है।