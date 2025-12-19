1700 किलोमीटर की दूरी पूरी, शिवलिंग संग मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंची आस्था की महायात्रा

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। विराट रामायण मंदिर में स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाया जा रहा विशाल शिवलिंग लगभग 1700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। अंतिम समाचार मिलने तक आस्था की यह महायात्रा मध्यप्रदेश के सीवनी पहुंच चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महावीर मंदिर पटना के पीआरओ अजय कुमार ने बताया कि यात्रा को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। यह यात्रा सकुशल अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। यात्रा के क्रम में श्रद्धालु जगह-जगह शिवलिंग की पूजा-अर्चना कर रहे हैं। इसके कारण भी यात्रा की गति धीमी है।

उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक शिवलिंग विराट रामायण मंदिर परिसर में पहुंच जाएगा। महावीर मंदिर पटना की एक टीम बहुत जल्द रवाना की जाएगी, जो काफिले के साथ चलेगी। यहां बता दें कि विगत 21 नवंबर को 33 फीट ऊंचे एवं 210 मीट्रिक टन वजनी शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से रवाना किया गया। इसे 110 पहियों वाले विशेष वाहन से लाया जा रहा है। इस शिवलिंग के निर्माण में करीब दस वर्षों का समय लगा है। करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से एक ही ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर शिल्पकार लोकनाथ की टीम ने शिवलिंग को तैयार किया है।

यह विश्व का सबसे ऊंचा सहस्त्र शिवलिंग है, जिसके निचले हिस्से में 1008 शिवलिंग की आकृति उकेरी गई है। फरवरी में इस शिवलिंग को मंदिर में विधिवत स्थापित करने की योजना है। इसके लिए पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत कैथवलिया गांव में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है।