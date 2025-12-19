Language
    1700 किलोमीटर की दूरी पूरी, शिवलिंग संग मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंची आस्था की महायात्रा

    By Sanjay Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:27 PM (IST)

    बिहार के पूर्वी चंपारण से शुरू हुई आस्था की एक महायात्रा 1700 किलोमीटर की दूरी तय करके मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंची। इस यात्रा में एक शिवलिंग को लेकर श ...और पढ़ें

    नए वर्ष 2026 में जनवरी के पहले सप्ताह तक शिवलिंग के विराट रामायण मंदिर पहुंचने की संभावना

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी। विराट रामायण मंदिर में स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाया जा रहा विशाल शिवलिंग लगभग 1700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। अंतिम समाचार मिलने तक आस्था की यह महायात्रा मध्यप्रदेश के सीवनी पहुंच चुकी है।

    महावीर मंदिर पटना के पीआरओ अजय कुमार ने बताया कि यात्रा को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। यह यात्रा सकुशल अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। यात्रा के क्रम में श्रद्धालु जगह-जगह शिवलिंग की पूजा-अर्चना कर रहे हैं। इसके कारण भी यात्रा की गति धीमी है।

    उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक शिवलिंग विराट रामायण मंदिर परिसर में पहुंच जाएगा। महावीर मंदिर पटना की एक टीम बहुत जल्द रवाना की जाएगी, जो काफिले के साथ चलेगी।

    यहां बता दें कि विगत 21 नवंबर को 33 फीट ऊंचे एवं 210 मीट्रिक टन वजनी शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से रवाना किया गया। इसे 110 पहियों वाले विशेष वाहन से लाया जा रहा है। इस शिवलिंग के निर्माण में करीब दस वर्षों का समय लगा है। करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से एक ही ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर शिल्पकार लोकनाथ की टीम ने शिवलिंग को तैयार किया है।

    यह विश्व का सबसे ऊंचा सहस्त्र शिवलिंग है, जिसके निचले हिस्से में 1008 शिवलिंग की आकृति उकेरी गई है। फरवरी में इस शिवलिंग को मंदिर में विधिवत स्थापित करने की योजना है। इसके लिए पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत कैथवलिया गांव में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है।

    इस कार्य को महावीर मंदिर न्यास पटना के द्वारा कराया जा रहा है। शिवलिंग को स्थापित करने के लिए मंदिर परिसर में आधार तल एवं स्तंभ का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर के अन्य हिस्सों का निर्माण कार्य भी तेज कर दिया गया है। अब तो लोग भी मंदिर परिसर में निर्माण कार्य को देखने पहुंचने लगे हैं। श्रद्धालु शिवलिंग के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।