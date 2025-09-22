Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेल यात्रियों को झटका, 22 से 26 सितंबर के बीच दून और पूर्वांचल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद; देखें लिस्ट

    By Sanjay Parihar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:24 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल रेल दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉक कार्य के कारण 22-26 सितंबर तक कई ट्रेनें रद रहेंगी। रेल संरक्षा आयुक्त निरीक्षण करेगा। इस कार्य से दीपावली और छठ पूजा के लिए विशेष गाड़ियों का संचालन संभव होगा। कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्गों से चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे ने अधिसूचना जारी की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    22 से 26 सितंबर के बीच दून और पूर्वांचल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर-डोमिनगढ़ स्टेशन के तीसरी लाइन की कमीशनिंग तथा गोरखपुर-नकहा जंगल रेल दोहरीकरण की कमीशनिंग को लेकर नॉन इंटरलॉक कार्य के बाद रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। जिससे 22 से 26 सितंबर तक ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान कई ट्रेने अलग-अलग तिथियों को रद रहेंगी। इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद दीपावली एवं छठ पूजा के पूर्व इस कार्य के पूर्ण होने से आगामी त्योहारों में ज्यादा विशेष गाड़ियों का संचलन सभव होगा। इसको लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने अधिसूचना जारी की है।

    रद की गई ट्रेनें

    • गाड़ी संख्या- 12537 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस - 22 एवं 24 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 12538 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस - 22 एवं 24 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 14009 बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार एक्सप्रेस - 23 एवं 25 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 14010 आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस -22 एवं 24 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15002 देहरादून-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस - 27 रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15001 मुजफ्फरपुर-देहरादून एक्सप्रेस - 29 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15047 कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस - 25 एवं 27 सितंंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15048 गोरखपुर-कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस - 23 एवं 26 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15051 कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस - 26 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15052 गोरखपुर-कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस - 25 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15705 कटिहार-दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस - 22 एवं 25 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15706 दिल्ली-कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस - 23 एवं 26 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 26501 पाटलिपुत्र-गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस - 23 से 26 सितंबर तक रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 26502 गोरखपुर-पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस - 23 से 26 सितंबर तक रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15273 रक्सौल-आनन्द विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस - 22 से 27 सितंबर तक रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15274 आनन्द विहार-रक्सौल सत्याग्रह एक्सप्रेस - 23 से 28 सितंबर तक रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या-15530 आनन्द विहार-सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस - 25 सितंबर को रद रहेगी।
    • गाड़ी संख्या- 15529 सहरसा-आनन्द विहार जनसाधारण एक्सप्रेस - 24 सितंबर को रद रहेगी।

    परिवर्तित मार्ग से चलाई जाने वाली ट्रेनें-

    • आनंद विहार टर्मिनल से 24 सितंबर को चलने वाली 12212 आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग लखनऊ (उत्तर रेलवे)-बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-नरकटियागंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग लखनऊ (उत्तर रेलवे)-सुल्तानपुर-वाराणसी जं.-औंड़िहार-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी।
    • मुजफ्फरपुर से 26 सितंबर को चलने वाली 12557 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल सप्तक्रांति एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग नरकटियागंज-गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जं.-अयोध्या कैंट-बाराबंकी के रास्ते चलाई जाएगी।
    • आनंद विहार टर्मिनल से 21 सितंबर को चलने वाली 14012 आनंद विहार टर्मिनल-राधिकापुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर-गोंडा-गोरखपुर-नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-सुल्तानपुर-वाराणसी जंक्शन-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी।
    • अमृतसर से 22 से 26 सितंबर तक चलने वाली 15212 अमृतसर-दरभंगा जननायक एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोज़ा-सीतापुर-बुढ़वल-गोंडा-गोरखपुर-नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-सुल्तानपुर-वाराणसी जं.-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी।
    • अमृतसर से 22 सितंबर को चलने वाली 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग रोजा -सीतापुर-बुढ़वल-गोंडा-गोरखपुर-भटनी-छपरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रोज़ा-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-सुल्तानपुर-वाराणसी जं.-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी।
    • गुवाहाटी से 24 सितंबर को चलने वाली 15653 गुवाहाटी-जम्मूतवी अमरनाथ एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज-गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मुजफ्फरपुर-छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जं.-सुल्तानपुर-लखनऊ (उत्तर रेलवे) के रास्ते चलाई जाएगी।
    • बान्द्रा टर्मिनस से 21 से 25 सितंबर तक चलने वाली 19037 बान्द्रा टर्मिनस-बरौनी अवध एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानक नगर-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-सुल्तानपुर-वाराणसी जं.-औंड़िहार-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी।
    • बरौनी से 23 से 26 सितंबर तक चलने वाली 19038 बरौनी-बान्द्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज-गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जं.-सुल्तानपुर-लखनऊ (उत्तर रेलवे)-मानक नगर के रास्ते चलाई जाएगी।
    • पोरबंदर से 25 सितंबर को चलने वाली 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-नरकटियागंज के स्थान पर परिवर्तित मार्ग लखनऊ (उत्तर रेलवे)-सुल्तानपुर- वाराणसी जं.-औंड़िहार-छपरा के रास्ते चलाई जाएगी।