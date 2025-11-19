मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की दो पालियों में हो रही सेंटअप जांच परीक्षा

संवाद सहयोगी, चिरैया (पूर्वी चंपारण)। प्रखंड क्षेत्र के सभी 23 पंचायतों में अवस्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बुधवार से मैट्रिक व इंटरमीडिएट की उत्प्रेषण जांच (सेंटअप टेस्ट) परीक्षा शुरू हो गई।

इस संबंध में पीएमश्री महादेव साह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिरैया के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्यारे सतीश कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई।

प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर दो बजे से 5.15 बजे तक संचालित हुई।

मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं की पहले दिन प्रथम पाली में मातृभाषा हिंदी व उर्दू तथा दूसरी पाली में द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत एवं उर्दू भाषियों की हिंदी विषय की परीक्षा हुई।

वहीं, इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की प्रथम पाली में भौतिकी, दर्शनशास्त्र एवं एंटरप्रेन्योरशिप विषय की परीक्षा हुई।

दूसरी पाली में रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र एवं लेखाशास्त्र विषय की परीक्षा हुई। इधर, उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़तरी पश्चिमी के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सुमन ने बताया कि बोर्ड के दिशा-निर्देश के अनुसार विद्यालय में परीक्षा संचालित की जा रही है।