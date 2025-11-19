Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की दो पालियों में हो रही सेंटअप जांच परीक्षा

    By Sanjay Kumar Singh Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:55 PM (IST)

    चिरैया प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा दो पालियों में शुरू हो गई। मैट्रिक के छात्रों के लिए हिंदी, उर्दू और संस्कृत की परीक्षा हुई, जबकि इंटरमीडिएट के छात्रों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और अन्य विषयों की परीक्षा दी। परीक्षा 22 और 26 नवंबर को समाप्त होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    पहले दिन हिंदी, संस्कृत व भौतिकी की हुई जांच परीक्षा। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, चिरैया (पूर्वी चंपारण)। प्रखंड क्षेत्र के सभी 23 पंचायतों में अवस्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बुधवार से मैट्रिक व इंटरमीडिएट की उत्प्रेषण जांच (सेंटअप टेस्ट) परीक्षा शुरू हो गई।

    इस संबंध में पीएमश्री महादेव साह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिरैया के प्रभारी प्रधानाध्यापक प्यारे सतीश कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई।

    प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर दो बजे से 5.15 बजे तक संचालित हुई।

    मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं की पहले दिन प्रथम पाली में मातृभाषा हिंदी व उर्दू तथा दूसरी पाली में द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत एवं उर्दू भाषियों की हिंदी विषय की परीक्षा हुई।

    वहीं, इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की प्रथम पाली में भौतिकी, दर्शनशास्त्र एवं एंटरप्रेन्योरशिप विषय की परीक्षा हुई।

    दूसरी पाली में रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र एवं लेखाशास्त्र विषय की परीक्षा हुई। इधर, उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़तरी पश्चिमी के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सुमन ने बताया कि बोर्ड के दिशा-निर्देश के अनुसार विद्यालय में परीक्षा संचालित की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैट्रिक की उत्प्रेषण जांच परीक्षा 22 नवंबर एवं इंटरमीडिएट की 26 नवंबर को समाप्त होगी। प्रतिदिन दो पालियों में अलग-अलग विषयों की परीक्षा होगी।

    परीक्षा के संचालन में शिक्षक कामेश्वर प्रसाद सिंह, राघवेंद्र कुमार, यमुनाकांत मिश्रा, राजेश्वर प्रसाद, आरके रवि, आदित्य राज, दिवाकर कुमार, जितेंद्र पंडित, खालिद हसमुल्लाह, हरि प्रकाश, चंद्रिका कुमार सहित अन्य शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।