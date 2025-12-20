Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सम्राट चौधरी 2 अरब से अधिक की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, रक्सौल के विकास को मिलेगी रफ्तार

    By Vijay Giri Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    सम्राट चौधरी रक्सौल में 2 अरब से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इन योजनाओं से रक्सौल में बुनियादी ढा ...और पढ़ें

    Hero Image

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रक्सौल, पूच। उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को रक्सौल पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे समारोहपूर्वक दो अरब रुपये से अधिक की लागत से एक दर्जन से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

    उपमुख्यमंत्री के आगमन को रक्सौल और आदापुर प्रखंड क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन योजनाओं से शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

    नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सरिसवा नदी में लगभग 76 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण प्रमुख परियोजना है। इसके पूरा होने से शहर की स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और नदी प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों, पुलों और आरसीसी कल्वर्ट के निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास किया जाएगा, जिससे वर्षों से उपेक्षित इलाकों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी।

    इन परियोजनाओं को मिलेगी हरी झंडी

    योजनाओं के तहत आरडब्ल्यूडी रोड से गम्हरिया खुर्द अनुसूचित जाति कनूनिया पथ का निर्माण 357.70 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। रक्सौल–आदापुर गम्हरिया चौक तक सड़क एवं कई आरसीसी हाई लेवल पुलों का निर्माण 37.07 करोड़ रुपये से होगा।

    पसाह नदी पर आरसीसी पुल 309.68 लाख, लक्ष्मणवा–पिपरिया मार्ग पर पुल 298.96 लाख तथा हरपुर–नायक टोला मार्ग पर पुल 1.65 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। इसी तरह सरिसवा नदी पर एनएच-28ए लौकहा सड़क स्थित पुल का निर्माण 452.44 लाख रुपये से होगा।

    एनएच-28ए से हरनाही सड़क पर आरसीसी कल्वर्ट 66.02 लाख, शीतलपुर कैनाल पथ 76.29 लाख, एलओ-24 लछुमनवा से अहीर टोला पथ 109.29 लाख तथा एनएच-28ए नायका टोला से नाहर टोला पथ 69.64 लाख रुपये की लागत से बनेगा। टी-05 से जयमंगलापुर पथ 161.15 लाख और टी-01 अहिरवा टोला से प्राथमिक विद्यालय पथ 37.52 लाख रुपये से तैयार होगा।

    इसके अलावा सिहोरवा से चिकनी पथ 263.60 लाख, पीडब्ल्यूडी रोड चैनपुर से लक्ष्मीपुर पोखरिया बीआर-11आर-287 पथ 565.63 लाख, जीबीसी चैनिया चौक से चिलझपटी पथ 224.33 लाख, पुनित पासवान के घर से अररा होते हुए अनमोल सिंह के घर तक पथ 208.10 लाख रुपये से बनेगा।

    आदापुर थाना से नकरदेई पथ का निर्माण 1368.23 लाख रुपये की बड़ी लागत से किया जाएगा। बचनी पोखरा से उचीडीह रामपुर पथ 326.15 लाख, जीबीसी से डूबाहा बाजार होते हुए गम्हरिया खुर्द पथ 584.98 लाख, जीबीसी से भलूही पथ 239.86 लाख तथा पीडब्ल्यूडी रोड चैनपुर से जीबीसी पथ 483.48 लाख रुपये से तैयार होगा। इमाम के घर से सचिंद्र राम के घर तक पथ निर्माण 15.48 लाख रुपये से कराया जाएगा।

    विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने कहा कि इन सभी योजनाओं के पूर्ण होने से रक्सौल और आदापुर क्षेत्र में आवागमन की समस्या दूर होगी। व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी।