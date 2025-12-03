Language
    अज्ञात वाहन की टक्कर से वीडियोग्राफी कर लौट रहे दो दोस्तों की मौत, एक पटना रेफर

    By Sunil AnandEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    बेतिया में, पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में वीडियोग्राफी कर लौट रहे तीन दोस्तों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई। मृ ...और पढ़ें

    वीडियोग्राफी कर लौट रहे दो दोस्तों की मौत

    जागरण संवाददाता, बेतिया। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में एक शादी समारोह में वीडियोग्राफी कर बाइक से लौट रहे तीन दोस्तों को मंगलवार की देर रात दो बजे एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। 

    दुर्घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के झखरा किशुन मुख्य मार्ग पर पराहा टोली के पास हुई। सदर टू एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि मृतकों की पहचान जमुनिया पंचायत के मझरिया किशुन वार्ड 14 के ध्रुप महतो के पुत्र गुड्डू कुमार (20) तथा पकडिया पंचायत के सियरही मठिया वार्ड 9 के सरल साह के पुत्र ऋषि कुमार (19) के रूप में हुई है। 

    अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी 

    वहीं घायल युवक रविरंजन कुमार (21), पिता हरिचंद्र महतो, जमुनिया पंचायत के मझरिया किशुन वार्ड 14 का निवासी है। अज्ञात वाहन ने ठोकर मारी है। वहीं जमुनिया पंचायत के मुखिया बसंत साह ने बताया कि तीनों आपस में दोस्त हैं। 

    मंगलवार को पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में बाइक से वीडियोग्राफी के लिए गए थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गुड्डू और ऋषि की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों और परिजनों की मदद से तीनों को गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने गुड्डू और ऋषि को मृत घोषित कर दिया। 

    वहीं रविरंजन की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया है। इस बीच मृतकों के परिवारों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया है।