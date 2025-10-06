Language
    मोतिहारी में आवासीय होटल में छलका रहे थे जाम, RJD नेता के बेटे सहित 7 गिरफ्तार; कमरा सील

    By Shashi Bhushan Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:37 PM (IST)

    मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर शराब पार्टी करते सात लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें होटल मालिक का बेटा और राजद नेता का बेटा भी शामिल है। होटल से शराब की बोतलें बरामद हुईं और कमरे को सील कर दिया गया। एक अन्य घटना में सब्जी मंडी में भी दो लोग शराब के साथ गिरफ्तार किए गए।

    पुलिस की गिरफ्त में सातों आरोपित। (फोटो जागरण)

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी। छतौनी थानाक्षेत्र स्थित एक आवासीय होटल में शराब पार्टी करते होटल मालिक व राजद नेता के पुत्र सहित सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    होटल के कमरे से शराब की बोतल, परिसर से कई ब्रांड की शराब की खाली बोतलें जब्त की गईं हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में संबंधित कमरे को सील कर दिया गया है। होटल मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

    पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि शराब पार्टी की सूचना पर होटल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शराब पीते राजद नेता बिचारी राय के पुत्र के अलावा होटल मालिक के पुत्र के अलावा जेल से छूटा एक बदमाश भी शामिल है।

    उनमें गोलू कुमार उर्फ रौशन कुमार, रोहित यादव, रोहित जायसवाल, राहुल वर्मा उर्फ राहुल राज, धीरज यादव, प्रिभय कुमार व होटल का मैनेजर संदीप राय शामिल है । छापेमारी टीम में सदर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, थानाध्यक्ष सुनील कुमार, दारोगा रजनीश कुमार अमित राज, नवीन कुमार व पुलिस के जवान शामिल थे।

    छापेमारी के बाद पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। गिरफ्तार लोगों से की गई पूछताछ के दौरान शराब पार्टी के लिए लाई गई शराब व अन्य प्रबंधों के बारे में जानकारी मिली है। पुलिस उस आधार पर आगे की छापेमारी कर रही है।

    सब्जी मंडी से दो गिरफ्तार, शराब जब्त 

    इसी थानाक्षेत्र के सब्जी मंडी में भी रविवार की रात शराब पार्टी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए जाने वालों में चंदन कुमार व संतोष कुमार शामिल हैं। इनके पास से एक बोतल अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई है।