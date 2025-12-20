बिहार में RJD नेता पर 1 लाख का इनाम घोषित, 28 मामले हैं दर्ज; लिस्ट में 99 अन्य अपराधियों के नाम
बिहार के पूर्वी चंपारण में एक आरजेडी नेता पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। इस नेता पर 28 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 99 अन्य अपराधियों की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिले में विभिन्न तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले सौ अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनाम की घोषणा की है।
कुल सौ लोगों पर इनाम की घोषणा करते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने साफ किया है कि यदि इनामी अपराधियों ने 10 दिनों में न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनके खिलाफ पुलिस न्यायिक आदेश प्राप्त कर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेगी।
जिन लोगों के खिलाफ इनाम की घोषणा की गई है उनमें मोतिहारी की मेयर प्रीति गुप्ता के पति देवा गुप्ता का भी नाम शामिल है। देवा पर एक लाख की इनाम राशि घोषित की गई है। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मोतिहारी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली थी।
पुलिस रिकार्ड के मुताबिक देवा पर कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनमें से दो मामलों में वो फरार चल रहे हैं। ये हत्या से जुड़े मामले हैं।
इसके अतिरिक्त जिन 99 लोगों के खिलाफ इनाम की घोषणा की गई है उनमें अवैध शराब के धंधेबाज भूमि माफिया, लूट, डकैती जैसे जघन्य आपराधिक मामलों में शामिल शातिर हैं।
पुलिस की ओर से जारी की गई सूचना के मुताबिक जिन शराब धंधेबाजों के खिलाफ इनाम राशि घोषित की गई है उनमें पीपरा कोठी थाना क्षेत्र के सूरजपुर कोरिया टोला निवासी रंजीत गुप्ता, राजेपुर थाना के वाजिदपुर निवासी राजेश राम के नाम प्रमुख हैं।
वहीं, डकैती के मामले में आरोपित मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थानाक्षेत्र के बथना निवासी इंदल भगत के खिलाफ बीस हजार का ईनाम घोषित किया गया है।
बताया गया कि कुल 100 लोगों पर इनाम की घोषणा करने के साथ पुलिस अधीक्षक की ओर से एक नंबर जारी किया गया है। सेलफोन नंबर 9031827100 पर सूचना देने की बात कही गई है। यह नंबर एसपी का है। इस पर दी जानेवाली सूचना गोपनीय रहेगी। साथ ही उन्हें ईनाम राशि एकमुश्त मिलेगी।
कुल सौ ईनामी अपराधियों में हत्याकांड के 17, शस्त्र अधिनियम के 8, लूटकांड के 10, डकैती के 3, शराब कांड के 52, 2 भूमि माफिया, रंगदारी का 1, एनीडीपीएस एक्ट के 3, दुष्कर्म के 2 और चोरी की घटनाओं के 2 आरोपित शामिल हैं। इन सभी पर आरोप के अनुसार पांच हजार से लेकर एक लाख तक का इनाम घोषित किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।