Raxaul vidhan sabha Chunav Result: रक्सौल सीट पर BJP या कांग्रेस किसे मिलेगी जीत, नतीजे सबसे पहले LIVE

डिजिटल डेस्क, पूर्वी चम्पारन। रक्सौल विधानसभा सीट (Raxaul vidhan sabha Chunav Result) पश्चिमी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। यहां पर कुल पांच प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा और महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद के बीच मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है।

इस सीट पर अंतिम चरण में 11 नवंबर को वोट डाले गए थे, इसमें कुल 73.88 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस चुनाव के नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर) को आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा यहां से विजयी हुए थे।