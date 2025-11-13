Raxaul vidhan sabha Chunav Result: रक्सौल सीट पर BJP या कांग्रेस किसे मिलेगी जीत, नतीजे सबसे पहले LIVE
Raxaul election Result : रक्सौल विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। देखना यह है कि कौन सी पार्टी इस सीट पर बाजी मारती है। नतीजों की पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।
डिजिटल डेस्क, पूर्वी चम्पारन। रक्सौल विधानसभा सीट (Raxaul vidhan sabha Chunav Result) पश्चिमी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। यहां पर कुल पांच प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा और महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद के बीच मुकाबला दिलचस्प माना जा रहा है।
इस सीट पर अंतिम चरण में 11 नवंबर को वोट डाले गए थे, इसमें कुल 73.88 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस चुनाव के नतीजे शुक्रवार (14 नवंबर) को आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा यहां से विजयी हुए थे।
रक्सौल विधानसभा के प्रत्याशी
- प्रमोद कुमार सिन्हा, भाजपा
- श्याम बिहारी प्रसाद, कांग्रेस
- कपिलदेव प्रसाद, जन सुराज पार्टी
- धुरेंद्र कुमार, निर्दलीय
- मो. कलीम, निर्दलीय
वर्ष 2020 का चुनाव परिणाम
रक्सौल विधानसभा सीट (Raxaul election Result ) पर पिछले चुनाव में भाजपा के प्रमोद कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की थी, उन्हें कुल 80979 मत मिले थे। वहीं, कांग्रेस पार्टी के उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रामबाबू प्रसाद यादव को 44056 मतों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसमें हार का अंतर 36923 वोटों का था।
