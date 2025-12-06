बिहार में अयोध्या में विवादित ढांचा तोड़ने की बरसी पर पूर्वी चंपारण में पोस्टर चस्पाया
पूर्वी चंपारण के कुअवा में अयोध्या के विवादित ढांचे विध्वंस की बरसी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने घरों पर पोस्टर चिपकाए, जिससे तनाव फैल गया। पुलिस ने एक य
संवाद सहयोगी, चकिया (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को तोड़े गए विवादित ढांचा की बरसी पर शुक्रवार की देर रात्रि शहर के कुअवा में असामाजिक तत्वों ने दर्जनों घरों पर इससे संबंधित पोस्टर चस्पा दिया।
जिसके कारण दो समुदायों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में कुअवा वार्ड 13 निवासी रौशन कुमार पिता अरुण कुमार के आवेदन पर कुअवा वार्ड 10 निवासी अतीक अहमद,साजिद, मो. शहजाद, वार्ड 13 निवासी चांद, दानिश समेत 40 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
प्राथमिकी के अनुसार शुक्रवार की रात्रि करीब 12 बजे घर के बाहर शोर सुनाई दिया तो बाहर निकले तो देखे कि करीब 40 असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदुओं को आहत पहुंचने एवं सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने के लिए हिन्दुओं के घरों के बाहर विवादित पोस्टर चस्पाया जा रहा था।
जिसमें लिखा था कि ' 6 दिसंबर 1992 कहीं हम भूल न जाएं'। साथ ही इस पोस्टर पर विवादित ढांचा की तस्वीर थी। पुलिस ने पोस्टर को जब्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
फिलहाल दोनों पक्षों में शांति की स्थिति है। चकिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
