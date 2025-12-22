Language
    PM Awas Yojana: 20,450 लाभार्थियों के घर-घर पहुंचेगी जांच टीम, अपात्रों की होगी सूची से छटाई

    By Aditya Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:20 PM (IST)

    पूर्वी चंपारण में पीएम आवास योजना के तहत 20,450 लाभार्थियों के घरों की जांच की जाएगी। जांच टीम घर-घर जाकर लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन करेगी। अपा ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, पताही। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पताही प्रखंड क्षेत्र में चयनित लाभुकों की सूची को दुरुस्त करने के उद्देश्य से प्रशासन ने व्यापक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रखंड की सभी 15 पंचायतों में 15 कर्मियों को तैनात किया गया है, जो सर्वेक्षण के आधार पर चयनित कुल 20 हजार 450 लाभुकों के घर-घर जाकर उनकी पात्रता की गहन जांच करेंगे।

    प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही सीमित रहे। इस महत्वपूर्ण सत्यापन कार्य में आवास सहायक, रोजगार सेवक एवं पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कर्मी लाभुकों के आवास की स्थिति, परिवार की आर्थिक अवस्था, भूमि व पक्के मकान की उपलब्धता सहित विभाग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों की बारीकी से जांच करेंगे।

    सत्यापन के दौरान हर बिंदु पर साक्ष्य के आधार पर यह तय किया जाएगा कि संबंधित परिवार योजना के लिए पात्र है या अपात्र। प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार ने बताया कि सत्यापन कार्य को लेकर सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि कार्य पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिल सके और न ही कोई वास्तविक गरीब परिवार वंचित रहे।

    बीडीओ ने यह भी बताया कि सभी कर्मियों को पीएम आवास योजना की पात्रता से संबंधित विभागीय मापदंडों की विस्तृत जानकारी पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। इससे घर-घर जाकर जांच के दौरान किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और निर्णय पूरी तरह तथ्यों पर आधारित होगा।

    बीडीओ ने कर्मियों को सख्त हिदायत दी है कि सत्यापन कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही, मनमानी या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि जांच के दौरान किसी स्तर पर अनियमितता या गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि इस सत्यापन अभियान से पीएम आवास योजना की सूची पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित बनेगी।