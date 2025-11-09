मोदी-नीतीश की जोड़ी हिट बा..., पावर स्टार पवन सिंह के सियासी गाने पर झूमे NDA कार्यकर्ता
भोजपुरी गायक पवन सिंह ने पकड़ीदयाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों को मोदी-नीतीश के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और 'मोदी-नीतीश की जोड़ी हिट बा' गाना गाकर मनोरंजन किया। सभा में भीड़ अधिक होने से पंडाल गिर गया, जिससे अफरातफरी मच गई।
संवाद सहयोगी, पकड़ीदयाल। भोजपुरी गायक एवं सिने स्टार पवन सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एवं सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है।
फिर से बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोगों को मोदी-नीतीश के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है।
वे रविवार को मधुबन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पकड़ीदयाल में आयोजित चुनावी सभा में बोल रहे थे। उन्होंने एनडीए (भाजपा) प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की।
इसी दौरान एक महिला अपने बेटे के साथ पवन सिंह और उनकी मां की तस्वीर लेकर मंच पर पहुंची। पवन सिंह ने उन्हें बुलाकर मंच पर सम्मानित किया, गले लगाया और फोटो भी खिंचवाया।
पवन सिंह ने मोदी-नीतीश के जोड़ी हिट बा... गाना गाकर लोगों को मनोरंजन भी किया। इस अवसर पर एनडीए से जुड़े अनेक नेता उपस्थित थे।
लोगों के उपर गिरा पंडाल
पवन सिंह की सभा में लोगों की भारी भीड़ एकत्र थी। ऐसी स्थिति बनी कि कुछ उत्साही युवा पंडाल के बांस-बल्ले पर भी चढ़ गए। नतीजा यह हुआ कि पंडाल लोगाें के उपर ही आ गिरा।
गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सब लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया।
पवन सिंह ने मंच से सबको शांत रहने की अपील की। अनियंत्रित भीड़ के कारण उन्हें जल्द ही सभा को समाप्त करना पड़ा।
