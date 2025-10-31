East Champaran : 1090 छात्राएं और सिर्फ पांच शिक्षक, कैसे बनेगा पढ़ाई का संतुलन

संवाद सहयोगी, मेहसी (पूर्वी चंपारण)। शिक्षा अज्ञानता को दूर करती है। छात्र-छात्राओं मे आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमताओं को विकसित करती है। जिसको मूर्त रूप देने में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। लेकिन जहां छात्र अनुपात में शिक्षक ही नहीं हो तो क्या उपरोक्त अपेक्षाएं की जा सकती है।

जानकर आश्चर्य होगा कि मेहसी मे एक ऐसा विद्यालय हैं जहां 1090 छात्राओं के भविष्य की गाथा लिखने की जिम्मेवारी मात्र 05 शिक्षको पर निर्भर है। यह स्थिति है पीएम श्री राजकीयकृत बालिका उच्चतर माध्यमिक 2 विद्यालय मेहसी का। विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय के रूप में शामिल तो कर लिया गया है। लेकिन शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन एवं सुविधाओं के लेकर शिक्षा विभाग आज भी असंवेदनशील है।

विद्यालय प्रबंधन द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को पत्र भेजकर बार बार स्मारित किए जाने के बाद भी आज तक इस दिशा में कोई कारवाई नहीं हो पाई है। जबकि पीएम श्री विद्यालय केंद्र प्रायोजित एक महत्वपूर्ण योजना है। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मे निहित सिद्धांतों यथा आधुनिक शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा, पर्यावरण अनुकूल शिक्षा के साथ विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप मे रूपान्तरित करना है। अभिभावकों ने सरकार और शिक्षा विभाग से विद्यालय मे शीघ्र मानक के अनुरूप विषय वार शिक्षकों को बहाल करने का मांग की है।