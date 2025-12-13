भारत से सीधी लड़ाई संभव नहीं, इसलिए युवाओं को नशे में झोंकने की साजिश: नित्यानंद राय

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विश्व का कोई भी देश भारत से अस्त्र-शस्त्र या विचार-व्यवहार से सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। इसी कारण भारत विरोधी ताकतें नशे के धंधे के माध्यम से देश के करीब 60 प्रतिशत युवाओं की जवानी को बर्बाद करने की साजिश रच रही हैं।

वे शनिवार को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 47वीं वाहिनी के 62वें स्थापना दिवस पर आयोजित ‘बॉर्डर फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। 21वीं सदी में भारत विश्वगुरु बनेगा उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी में भारत विश्वगुरु बनेगा। उनके इस स्वप्न को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। आज भारत तेज़ी से एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है।

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि एसएसबी केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में भी युवाओं एवं ग्रामीणों के बीच महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सीमा एकता दौड़ का उद्देश्य यही है कि देशवासी अलग-अलग नहीं, बल्कि एकजुट दिखाई दें। कार्यक्रम में जनभागीदारी ने इस उद्देश्य को साकार किया है।

सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दायित्व भी है। सीमा क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह एसएसबी का सहयोगी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को सर्वोच्च राष्ट्र बनाना तय है।

तस्करी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत विरोधी संगठन युवाओं को गुमराह कर तस्करी के माध्यम से देश के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जवान इस पर काफी हद तक काबू पाने में सफल रहे हैं।

भारत–नेपाल का ‘बेटी-रोटी’ का संबंध मानव तस्करी, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी से संबंधित कोई भी सूचना मिले तो प्रशासन को अवश्य दें और देश की सुरक्षा व्यवस्था में सहभागी बनें। भारत–नेपाल संबंधों पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक है, यह ‘बेटी-रोटी’ का संबंध है।

भारत और नेपाल को अलग-अलग देखने की सोच गलत है। दोनों देश एक-दूसरे के सहयोगी हैं और सभ्यता, संस्कृति व धार्मिक-सामाजिक परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। लाल कॉरिडोर बनाने का सपना पूरा नहीं उन्होंने कहा कि तिरुपति से पशुपतिनाथ तक लाल कॉरिडोर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका है। नक्सलियों के माध्यम से अशांति फैलाने की साजिश भी विफल हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद अंतिम सांसे गिन रहा है और एसएसबी ने सीमा क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई है।