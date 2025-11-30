चकिया और आदपुर में NIA की छापेमारी, एक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी
मोतिहारी जिले के चकिया और आदापुर में एनआईए ने छापेमारी की। चकिया के कोयला बेलवा से धीरज तिवारी को हिरासत में लिया गया, जिनसे साइबर फ्रॉड मामले में पूछताछ हो रही है। आदापुर में जाली नोट के मामले में जितेंद्र सहनी के घर पर भी छापेमारी की गई, लेकिन वह भागने में सफल रहा। एनआईए की इस कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई।
संवाद सहयोगी, मोतिहारी/चकिया। जिले के चकिया थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा तथा आदापुर थाना क्षेत्र के ऊंचीडीह व अरेरा गांव में रविवार की सुबह एनआईए की टीम ने छापेमारी की।
इस दौरान कोयला बेलवा गांव से धीरज तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार चकिया में साइबर फ्रॉड तथा आदापुर में जाली नोट के मामले में छापेमारी की गई है। चकिया के कोयला बेलवा में सुबह करीब साढ़े चार बजे स्वर्गीय श्रीनारायण पाठक के पुत्र मनोज पाठक के घर एनआईए की प्रशिक्षु महिला आईपीएस के नेतृत्व में टीम ने धावा बोला।
सुरक्षा की दृष्टिकोण से डीएसपी संतोष कुमार के नेतृत्व में सर्किल इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, चकिया थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार पांडेय, पिपरा थानाध्यक्ष, मेहसी थानाध्यक्ष,जय बजरंग थानाध्यक्ष के साथ ही भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे।
बड़ी संख्या में पुलिस को देख ग्रामीण अचंभित हो गए। टीम यहां पहुंचते ही करीब एक सप्ताह से ससुराल में रह रहे नेपाल निवासी धीरज तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। नेपाल निवासी धीरज तिवारी की शादी वर्ष 2012 में श्रीनारायण पाठक की पुत्री प्रियंका कुमारी से हुई थी। जिसकी 2018 में मृत्यु हो गई।
मृत्यु के बाद नियमतः प्रियंका के बैंक खाता को बंद कर देना था, लेकिन उसके खाता से लगातार संदिग्ध पैसे का लेनदेन होते रहा। बताया जाता है कि धीरज तिवारी दुबई में रहता था, जहां से साइबर फ्रॉड एवं हवाला का लेनदेन इस खाता से करता था। जिससे वह एनआईए के रडार पर आया था।
धीरज ने भारत की भी नागरिकता धोखे से ले ली थी। एनआईए ने इसके पास से ससुराल के पता का आधार कार्ड भी बरामद किया है। छापेमारी के दौरान एनआईए ने घर के सभी सदस्यों का मोबाइल जब्त कर लिया। न किसी को बाहर जाने दिया और न अंदर। छापेमारी के बाद एनआईए की टीम धीरज तिवारी को लेकर चकिया थाना पर पहुंची, जहां उससे पूछताछ जारी है।
इधर आदापुर थाना के ऊंचीडीह निवासी जितेंद्र सहनी के घर तथा उनके ससुराल अरेरा गांव में भी टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जितेंद्र भागने में सफल रहा। जितेंद्र पर पूर्व से जाली नोट के मामले दर्ज हैं। टीम ने ऊंची दी गांव के जितेंद्र साहनी के घर पर तलाशी की, लेकिन कुछ नहीं मिला।
सूचना पर अरेरा गांव में छापेमारी की गई। वह अपने सुसराल अरेरा में रहता था। छापेमारी में एनआईए के अलावा सदर एक के पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार व आदापुर थाना की पुलिस शामिल थी।
