नेपाल सरकार का बड़ा फैसला, भारतीय ₹200–₹500 के नोट सीमा पार ले जाने की दी अनुमति

जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। Nepal allows Indian currency: पड़ोसी देश नेपाल की सरकार ने भारतीय मुद्रा के आवागमन को लेकर अहम फैसला लिया है। अब भारतीय रुपये के 200 और 500 के नोट प्रति व्यक्ति अधिकतम 25 हजार रुपये तक सीमा पार ले जाने की अनुमति दी गई है। यह प्रावधान 9 नवंबर 2016 के बाद जारी नई शृंखला के नोटों पर ही लागू होगा। नेपाल सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जगदीश खरेल ने जानकारी दी कि मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सुविधा का लाभ भारतीय और नेपाली—दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। इसके तहत भारत से नेपाल और नेपाल से भारत भारतीय मुद्रा ले जाना वैध होगा।

बताया गया कि इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से 100 रुपये से अधिक मूल्यवर्ग के भारतीय नोटों को नेपाल में लाने और उपयोग की अनुमति संबंधी परिपत्र जारी किया गया था।

इसके बाद नेपाल सरकार ने आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए यह निर्णय लिया। नेपाल सरकार का मानना है कि इस फैसले से सीमा पार व्यापार, पर्यटन और भारत में कार्यरत नेपाली श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

साथ ही नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए भी उच्च मूल्यवर्ग के नोट साथ रखना आसान होगा। गौरतलब है कि बीते करीब एक दशक से 100 रुपये से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों पर नेपाल में सख्त पाबंदी थी।