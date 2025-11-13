Narkatia vidhan sabha Chunav Result: नरकटिया सीट पर विशाल कुमार और शमीम अहमद में कांटे की टक्कर

डिजिटल डेस्क, नरकटिया। Narkatia Vidhan sabha Chunav result 2025 आज 14 नवंबर 2025 शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम (Bihar vidhan sabha chunav Result) आ रहा है। अगले कुछ ही घंटों में नरकटिया विधानसभा सीट को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल शुरुआती रुझानों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नरकटिया विधानसभा सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) ने विशाल कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने शमीम अहमद को प्रत्याशी बनाया है। जन सुराज पार्टी से लाल बाबू प्रसाद मैदान में है। बता दें कि नरकटिया विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव लड़ने के लिए 20 लोगों ने नामांकन किया था, इनमें से चुनाव आयोग ने 11 को ही स्वीकार किया। चुनाव आयोग की तरफ से आठ नामांकन रिजेक्ट कर दिए गए। अब मैदान में छह प्रत्याशी हैं।

नरकटिया पश्चिमी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 2010 में हुए चुनाव में यहां जेडीयू के श्याम बिहारी प्रसाद विजयी रहे थे। 2015 में यहां आरजेडी के शमीम अहमद विजयी रहे थे। वे 2020 में चुनाव जीतकर यहां से लगातार दूसरी बार विधायक बने थे।