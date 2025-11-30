मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को रौंदा; ग्रामीणों ने NH पर किया हंगामा

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। जिले के कोटवा थाना के दिपउ मोड़ के समीप सड़क हादसा में पांच लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद सभी का चेहरा क्षत-विक्षत हो जाने से पहचान नहीं हो सकी है।

बताया गया कि बाइक व पैदल लोग सड़क पार करने के लिए खड़े थे। इसी क्रम में गोपालगंज की ओर जा रहे ट्राला (ट्रक) खड़े लोगों की ओर मोड़ दिया, जिससे लोग उसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस से लोग उलझ गए। वहीं, एनएच को जाम कर दिया।