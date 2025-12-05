Language
    मोतिहारी के लोगों को आवारा कुत्तों से मिलेगी राहत, निगम चलाएगा विशेष अभियान

    By Sanjay Parihar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:49 PM (IST)

    मोतिहारी नगर निगम ने शहर को आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं से मुक्त कराने का फैसला किया है। इसके लिए विशेष दल गठित किए गए हैं। सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)! EastChamparanNews: शहर में आवारा कुत्तों से जन सुरक्षा की जाएगी। बेसहारा पशुओं के सड़क पर विचरण के कारण होनेवाली परेशानियों से निजात मिलेगी।

    इसी के साथ शहर में रोशनी के इंतजाम ठीक किए जाएंगे। रोशनी की व्यवस्था की समीक्षा में यदि काम करनेवाली एजेंसी के स्तर पर त्रुटि पाई जाती है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    उपरोक्त निर्णय गुरुवार को नगर निगम के सभागार में आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता महापौर प्रीति कुमारी ने की। मौके पर उपमहापौर डा. लालबाबू प्रसाद, नगर आयुक्त सौरभ सुमन यादव व सदस्य उपस्थित थे।
    बैठक में नगर व जनहित से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें आवारा कुत्तों व बेसहारा पुशओं पर नियंत्रण पहली लाइन में रहा। शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ शहर में रोशनी के इंतजाम और ठीक करने के लिए स्ट्रीट लाइट पर लगाने पर जोर दिया गया।

    महापौर ने बताया कि नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं के नियंत्रण हेतु एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। बताया कि पशुपालकों को नोटिस जारी कर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी।

    साथ ही तथा पशु पकड़ दल को सक्रिय कर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

    एजेंसियों द्वारा वार्ड वार सफाई निरीक्षण, कचरा उठाव की नियमितता, नालों की सफाई और नागरिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने का निर्णय लिया गया। वहीं सफाई मामले में एजेंसी की जवाबदेही तय की जाएगी।

    जबकि स्ट्रीट लाइट स्थापित करने की प्रगति की समीक्षा की गई। कार्य गुणवत्ता, समय सीमा तथा मेंटेनेंस पर ध्यान रखने का निर्णय लिया गया। दोषपूर्ण या अधूरा कार्य पाए जाने पर एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

    वहीं प्रमुख चौक-चौराहों पर हाई मास्क लाइट लगाने के लिए निविदा निकाली गई है, और कार्यादेश प्राप्त कर जल्द हाई मास्क लाइट लगाई जाएगी। विकास योजनाओं के तहत विभिन्न वार्डों में लगभग 32 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

    जबकि मुख्य नाला निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और जल्द ही भवानीपुर, जामला रोड, बाजार समिति और अन्य जगहों पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए संवेदक को निर्देश दिया गया है। बैठक में सदस्य कांति कुंवर, रिंकू रानी, विभा देवी, राधना कुमारी, जेलेखा रशीद, कल्पना रानी दास आदि मौजूद रहे।
