पूर्वी चंपारण में युवक की गोली मारकर हत्या, अंगुलियां काटकर फेंका शव, एक आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, बंजरिया(मोतिहारी)। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थानाक्षेत्र के चैलाहां टाल वार्ड संख्या-12 निवासी सद्दाम हुसैन (28) की हत्या गोली मारकर कर दी गई। हत्यारों ने उसके सिर व पेट में गोली मारी। साथ ही उसके बाएं हाथ की चार अंगुलियों को भी काट दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शव को उसके घर से करीब एक किलोमीटर दूर प्लाई फैक्ट्री के पास एक सुनसान स्थान पर फेंक दिया। घटना की सूचना बुधवार को मिलने के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम में भेजा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला व डाग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची है।

मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल लिया है। साथ ही डॉग स्क्वायड से भी जांच कराई गई है। पुलिस ने मामले में एक मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। उससे सघन पूछताछ की जा रही है।

थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने बताया कि स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार सद्दाम हुसैन मंगलवार को रघुनाथपुर स्थित अपने आवास से अपने पुराने घर चैलाहां टाल के लिए अपनी अपाचे बाइक से चला। दोपहर दो बजे के बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से उससे कोई बातचीत नहीं हुई। स्वजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इस बीच सद्दाम की घर वापसी नहीं होने पर स्वजन बुधवार को बंजरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचे। उसी वक्त किसी से यह सूचना मिली कि एक युवक का शव चैलाहां टाल प्लाई फैक्ट्री के पास पड़ा है। ग्रामीणों ने किया विरोध इस सूचना मिलने के साथ स्वजन वहां पहुंचे और सद्दाम के शव की पहचान की। स्वजनों ने इसकी सूचना थानाध्यक्ष को दी। थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने में लगे।

इस बीच ग्रामीणों ने विरोध कर दिया और पुलिस अधीक्षक को बुलाने की मांग करने लगे। थानाध्यक्ष ने इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी। सूचना पर सदर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदल घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों को समझा-बुझाकर कर शाम में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

घटना के कारणों की चल रही जांच घटनास्थल पर देर शाम तक लोगों की भीड़ जमी रही। पुलिस ने किसी अप्रत्याशित घटना से निपटने के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बड़ी मात्रा में जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। समाचार लिखे जाने तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाए थे।