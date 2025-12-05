मोतिहारी में बिजली बकायेदारों पर शिकंजा, 50 हजार से अधिक बिल वाले 114 उपभोक्ताओं का कटेगा कनेक्शन
मोतिहारी में विद्युत विभाग ने बकाया बिल वसूली में तेज़ी दिखाई है। 50 हजार से अधिक बिल वाले 114 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाएगा, जिनसे 1 करोड़ 45 लाख ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मोतिहारी। विद्युत विभाग ने अब बकाया विपत्र वसूली की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में शहर के वैसे उपभोक्ता जिनके यहां 50 हजार रुपये से अधिक बिजली बिल बकाया है, उनकी बिजली आपूर्ति तत्काल प्रभाव से काटी जाएगी।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे कुल 114 उपभोक्ता चिह्नित किए गए हैं, जिनसे बड़ी राशि की वसूली होनी है। विद्युत एसडीओ राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इन उपभोक्ताओं से कुल एक करोड़ 45 लाख 63 हजार रुपये की वसूली की जानी है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि बकाया राशि जमा नहीं की गई तो संबंधित उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
बिजली चोरी पर भी कसा शिकंजा
इधर विभाग ने गलत तरीके से बिजली का उपभोग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में कनीय अभियंता अर्चना कुमारी ने बताया कि अजहर आलम द्वारा अपने घर में मीटर बाईपास कर बिजली चोरी की जा रही थी। जिस पर 17,652 रुपये का जुर्माना लगाते हुए छतौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
वहीं दूसरी ओर इंद्रासन देवी के घर की बिजली लाइन पहले से बकाया रहने के कारण काट दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद बिना बकाया राशि जमा किए अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। इस मामले में भी विभाग ने 45,952 रुपये का जुर्माना लगाते हुए एफआईआर की कार्रवाई की है।
बिजली चोरों के खिलाफ कोई नरमी नहीं
कनीय अभियंता अर्चना कुमारी ने साफ कहा है कि अब बकायेदारों और बिजली चोरों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जांच अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
