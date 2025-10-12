मोतिहारी के तियर नदी में डूबी नाव, 3 लोगों की मौत; सीएम ने जताया दुख

संवाद सहयोगी, मोतिहारी। जिले के लखौरा थानाक्षेत्र के ब्रह्म टोला गांव के पास तियर नदी में शनिवार की रात पशु चारा लाने गए पशुपालकों से भरी एक नाव पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। एक का शव शनिवार की देर रात निकाला गया। जबकि दो शव रविवार को निकाले गए। नाव पर कुल 14 लोग सवार थे। उनमें से 11 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हादसे का कारण नाव पर क्षमता से अधिक लोगों का सवार होना बताया गया है।

बताया गया है कि ब्रह्म टोला गांव के 14 लोग नाव पर सवार होकर मवेशी के लिए चारा लाने गए थे। लौटते समय देर हो गई। देर शाम चारा लेकर लौटने के दौरान तेज हवा के कारण नाव पलट गई। लोग डूबने लगे।

शोर होने पर स्थानीय लोग दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद 11 लोगों को बचा लिया गया। तीन का शव निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद सभी शवों को उनके स्वजनों को सौंप दिया गया है। मरने वालों में लखौरा थाना थाना के पूर्वी टोला निवासी कैलाश सहनी, ब्रह्म टोला निवासी बाबूलाल सहनी व मुकेश सहनी शामिल हैं। कैशाल का शव शनिवार की रात स्थानीय लोगों के प्रयास से निकाल लिया गया। वहीं, दो लोगों के शवों को रविवार को एनडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल से करीब ढाई किलोमीटर दूर नदी की धारा से बरामद किया। थानाघ्यक्ष प्रवीण पासवान ने बताया कि तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया गया है। हादसे में सुरक्षित बचाए गए गुगली सहनी, दिलीप सहनी , जंगली सहनी, गोपाल सहनी, राजू सहनी, राधेश्याम सहनी व शिवपूजन सहनी इलाजरत थे। उन्हें इलाज के बाद उनके घर भेजा गया है।