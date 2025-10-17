Bihar Politics: मोतिहारी में भाजपा को बड़ा झटका, टिकट बंटवारे के बाद दिग्गज नेता ने थामा PK का दामन
मोतिहारी में, विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के बाद भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉ. अतुल कुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भाजपा पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और जन सुराज में शामिल हो गए। डॉ. अतुल ने कहा कि वे जन सुराज के लिए काम करेंगे और टिकट मिलने पर चुनाव भी लड़ेंगे। उनके इस्तीफे से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं।
जागरण संवाददाता, मोतिहारी। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक सह भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. अतुल कुमार ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।
भाजपा छोड़ने के बाद उन्होंने जन सुराज का दामन थाम लिया है। डॉ. अतुल ने जिलाध्यक्ष को भेजे इस्तीफा में कहा है कि पार्टी द्वारा नजर अंदाज किए जाने के कारण मैं पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देता हूं।
बताया कि अब वो जन सुराज पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी टिकट देगी तो मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। डॉ. अतुल के इस्तीफे के बाद जिले के राजनीतिक गलियारे में अटकलें तेज हैं।
पिपरा से जन सुराज के उम्मीदवार बने सुबोध
दूसरी ओर, पिपरा विधानसभा से जन सुराज पार्टी ने सुबोध यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तेतरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सेमराहा नन्हकार गांव निवासी सुबोध कुमार 2010 के विधानसभा चुनाव में पिपरा विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। वो उस बार जदयू प्रत्याशी अवधेश कुशवाहा से हार गए थे।
तब से लगातार राजद जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन में सक्रिय रहे। युवा राजद के प्रदेश महासचिव, उपाध्यक्ष रहे,राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। सहरसा जिला संगठन प्रभारी थे। इधर, यह सीट गठबंधन में चले जाने तथा कहीं से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे कर जन सुराज की दामन थामा है।
