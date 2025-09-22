Language
    मोतिहारी ऑनलाइन जुआ ठगी में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार, भूटान-नेपाल से जुड़े तार

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:06 AM (IST)

    मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर छह साइबर अपराधियों को हिरासत में लिया है। उनके पास से मोबाइल फोन लैपटॉप और क्रेडिट कार्ड जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये लोग ऑनलाइन जुए के नाम पर साइबर ठगी में शामिल थे और इनके तार भूटान और नेपाल से जुड़े हैं। पुलिस उपाधीक्षक अभिनव परासर उनसे पूछताछ कर रहे हैं।

    मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर छह साइबर अपराधियों को हिरासत में लिया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मोतिहारी। जिले के कल्याणपुर थाने की पुलिस ने रविवार को थाना क्षेत्र के महानंद गाँव में छापेमारी कर छह साइबर अपराधियों को हिरासत में लिया। उनके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और क्रेडिट कार्ड जब्त किए गए। साइबर क्राइम थाने के पुलिस उपाधीक्षक अभिनव परासर उनसे पूछताछ कर रहे हैं।

    चकिया के अनुमंडल पुलिस अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि कल्याणपुर थाने को महानंद गाँव में साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। तुरंत एक छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी की गई।

    प्रारंभिक जांच में पता चला कि हिरासत में लिए गए सभी लोग ऑनलाइन जुए के नाम पर साइबर ठगी में शामिल थे। उनके पास से आधा दर्जन मोबाइल फोन, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और कई दस्तावेज जब्त किए गए। साइबर थाने के उपाधीक्षक अभिनव परासर अपनी टीम के साथ पहुँचे और जाँच कर रहे हैं।

    पूछताछ में पता चला कि गिरोह के सदस्यों के तार भूटान और नेपाल से जुड़े हैं। ये लोग भूटान और नेपाल में लोगों को ऑनलाइन गेम खेलने का झांसा देकर ठगी करते थे।

    पुलिस टीम हिरासत में लिए गए लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की छापेमारी कर रही है। सभी की तस्दीक भी की जा रही है। इसी वजह से सभी के नाम और पते गोपनीय रखे गए हैं।