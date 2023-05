मोतिहारी: सुगौली में दो बच्चों को साथ लेकर सिकरहना नदी में कूदी मां, राहगीर ने मासूमों को बचाया; महिला की मौत

Woman Jumped Into River With Her Two Kids In East Champaran थाना क्षेत्र के सिकरहना पुल के समीप एक महिला ने दो बच्चों के साथ सिकरहना पुल से नदी में छलांग लगा दी। महिला की मौत हो गई जबकि दोनों बच्चों को बचा लिया गया।