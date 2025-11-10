Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चुनाव में नकदी वितरण के आरोप में 6.11 लाख रुपये जब्त, 5 गिरफ्तार; RJD के स्टीकर सहित लिफाफे बरामद

    By Sushil Verma Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:39 PM (IST)

    मोतिहारी में चुनाव को प्रभावित करने के लिए नकदी बांटने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पांच लोग हिरासत में लिए गए और 6.11 लाख रुपये जब्त किए गए। छतौनी और नकछेद टोला में छापेमारी के दौरान नकदी, वोटर लिस्ट और राजद के स्टीकर बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चुनाव में नकदी वितरण के आरोप में 5 गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी। विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा बांटने की सूचना पर पुलिस व चुनाव को लेकर बनी विशेष उड़न दस्ता टीम ने सोमवार को ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान शहर से पांच लोग हिरासत में लिए गए हैं। कुल 6.11 लाख कैश जब्त किया गया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छतौनी थानाक्षेत्र के छोटा बरियारपुर स्थित हरि सिंह के मकान से तीन लाख 11 हजार रुपये, वार्ड के कुछ मतदाताओं का नाम पता, सेलफोन व इपिक नंबर लिखे कागजात व वोटर लिस्ट जब्त किया गया। 

    सदर वन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि सोमवार को गुप्त सूचना मिली कि छतौनी थानाक्षेत्र के छोटा बरियारपुर में हरि सिंह के मकान में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कुछ लोग पैसा बांट रहे हैं। 

    सूचना के सत्यापन के लिए उड़नदस्ता टीम ने छापेमारी की। यहां से कई कागज व तीन लाख 11 हजार नकदी के साथ चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके से हरि सिंह, मोहम्मद कलीमुल्लाह, शांतिपुरी निवासी लक्ष्मी प्रसाद, बड़ा बरियारपुर निवासी प्रमोद कुमार पकड़े गए। सभी से पूछताछ की जा रही है।

    नकछेद टोला में छापे के दौरान लिफाफे में कैश व राजद का स्टीकर बांटते धराया युवक

    दूसरी छापेमारी उड़न दस्ता की टीम व नगर थाना की पुलिस ने शहर नकछेद टोला मोहल्ला में स्थित शबा खान के घर पर राजद प्रत्याशी के पक्ष में पैसा का वितरण करने की सूचना पर छापेमारी की। 

    इस दौरान मौके से शब्बा को तीन लाख कैश के साथ पकड़ा गया। जांच के दौरान रुपये लिफाफे में रखे गए थे। रुपयों के साथ राजद का स्टीकर भी लिफाफे में रखा गया था। छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन, अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार व उड़न दस्ता टीम के नवनीत कुमार शामिल थे।

    शहर के सोनारपट्टी के अलावा बंगाली कालोनी, बासमनपुर व लोकसा में छापेमारी

    चुनाव में पैसा बांटने की सूचना पर उड़न दस्ता व पुलिस की टीम ने रविवार की रात ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान शहर के सोनारपट्टी मोहल्ला में दीपक कुमार के घर पर, छतौनी के बंगाली कालोनी में उत्तम दास के घर पर के अलावा मुफस्सिल थाना के बासमनपुर गांव में भी छापेमारी की गई। इस दौरान इन सभी स्थानों से कुछ भी नहीं मिला।

    शहर में चुनाव के दौरान पैसा बांटने की सूचना पर विशेष टीम ने छापेमारी कर बरियारपुर व नकछेद टोला से कैश जब्त किया है। साथ ही वोटर लिस्ट, हाथ से लिखी पर्ची और एक पार्टी का स्टीकर भी जब्त किया गया है। इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।- स्वर्ण प्रभात, पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी


    -