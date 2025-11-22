Language
    लालच @ 19 लाख, मोतिहारी में एक करोड़ का सोना देने का झांसा दे ठगी

    By Vijyendra Kumar Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:33 PM (IST)

    East Champaran News: मोतिहारी में एक व्यक्ति को एक करोड़ रुपये का सोना देने का वादा करके 19 लाख रुपये की ठगी की गई। ठगों ने पीड़ित को सोने का लालच दिया और पैसे लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    सस्ते दाम पर सोना बेचने के झांसा में फंस गए व्यापारी। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, अरेराज (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: गोविंदगंज थाना क्षेत्र में सस्ते दाम पर सोना बेचने का झांसा देकर एक व्यापारी से 19 लाख रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है।

    घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला अंतर्गत मुंगरा बादशाह का व्यापारी मोहन जी गुप्ता ने थाना में आवेदन देकर साहेबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी गांव का चंदन कुमार, रढ़िया गांव का अमरेश पांडेय व हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत कनछेदवा गांव का संतोष दास समेत नामजद व लगभग आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    गोविन्दगांज पुलिस ने घटना में संलिप्त संतोष दास को गिरफ्तार कर मामले के उद्भेदन में जुटी है। बताया जा रहा है कि साहेबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव का एक ठग व्यापारी को झांसा देकर एक करोड़ का सोना उन्नीस लाख ने देने का प्रलोभन देकर अरेराज सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पास बुलाया।

    ठग की बातों में आकर व्यापारी अपने तीन अन्य सहयोगियों के साथ अरेराज मंदिर गुरुवार को पहुंचा। जहां व्यापारी के पहुंचते ही उक्त ठग सोना देने की बात बताकर बहला फुसलाकर रढ़िया गांव के ठग अमरेश के घर ले गया।

    जहां पूर्व से अमरेश के घर चार पांच अन्य ठग मौजूद थे। जहां सभी ठगों ने व्यापारी को सोना दिखाने के लिए एक कमरे में ले गए। कमरे में सोना दिखाते ही व्यापारी के पास बैग में रखा उन्नीस लाख रुपये लेकर फरार हो गए।

    वहीं व्यापारी के साथ आए सहयोगियों ने भाग रहे एक ठग संतोष को मौके पर ही दबोच लिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए ठग से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत ने भेज दिया है।

    पुलिस पूछताछ में मिले सुराग को गोपनीय रख घटना के उद्भेदन में जुटी है। साथ ही फरार ठगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष राजू कुमार मिश्र ने घटना में संलिप्त मुख्य सरगना सहित अन्य आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार करने की बात बताई है।