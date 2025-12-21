Bihar Latest News : भारत में तस्करी से पहले बड़ा खुलासा, 240 किलो चरस जब्त

जागरण संवाददाता, रक्सौल, पूच : भारत–नेपाल सीमा पर रक्सौल से सटे नेपाल के पर्सा जिले के वीरगंज क्षेत्र में पर्सा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 240 किलोग्राम चरस जब्त की है।

दो तस्कर गिरफ्तार, ट्रक भी जब्त इस मामले में पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है और चरस तस्करी में प्रयुक्त छह चक्का ट्रक (नं. ना 3 ख 5093) को भी जब्त किया है। चरस को ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा था।

भारत भेजने की थी तस्करी की योजना पुलिस के अनुसार, बरामद चरस को नेपाल से भारत की सीमा में पहुंचाने की योजना थी। इसे सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में गुप्त स्थानों पर भंडारित कर रक्सौल के रास्ते भारत के विभिन्न राज्यों में भेजा जाना था।

विशेष सूचना पर हुई कार्रवाई पर्सा जिले के नए पुलिस प्रमुख (एसपी) सुदीपराज पाठक के कार्यभार संभालने के बाद नशा तस्करी के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। इसी क्रम में जिला पुलिस कार्यालय पर्सा की टीम ने विशेष सूचना के आधार पर वीरगंज महानगर क्षेत्र से जगरनाथपुर की ओर जा रहे ट्रक को रोका।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मकवानपुर जिले के थाहा नगरपालिका–19 निवासी सरोज मोक्तान और नवराज लो के रूप में हुई है। तस्करी नेटवर्क की जांच जारी एसपी सुदीपराज पाठक ने प्रेस वार्ता में बताया कि चरस कहां से लाई गई थी और कहां पहुंचाई जानी थी, इस दिशा में गहन जांच की जा रही है। साथ ही इस तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।



कानूनी प्रक्रिया शुरू गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ संबंधी अपराध के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रदेश स्तर पर बड़ी उपलब्धि पर्सा पुलिस की इस कार्रवाई को प्रदेश स्तर पर नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। वीरगंज में हेरोइन तस्करी का बड़ा खुलासा भारत–नेपाल सीमा से सटे पर्सा जिले के वीरगंज में नेपाल पुलिस और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हेरोइन तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। चार तस्कर गिरफ्तार, एक भारत का निवासी इस कार्रवाई में चार धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें भारत के बिहार राज्य के मोतिहारी जिले का एक युवक भी शामिल है। 45 ग्राम हेरोइन बरामद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 45 ग्राम प्रतिबंधित नशीला पदार्थ हेरोइन (ब्राउन शुगर) बरामद किया है। बरामद हेरोइन कागज में लपेटकर रखी गई थी। डिलीवरी के दौरान हुई गिरफ्तारी यह कार्रवाई वीरगंज महानगरपालिका वार्ड संख्या 15 स्थित प्रतिमा चौक सड़क खंड पर उस समय की गई, जब तस्कर नशीले पदार्थ की डिलीवरी देने की फिराक में थे। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी जिला पुलिस कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता एवं डीएसपी राजू कार्की ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बसपार्क पुलिस चौकी और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर छापेमारी की।

मुख्य आरोपी के पास से मिली हेरोइन तलाशी के दौरान वीरगंज के बिंदवासिनी निवासी शंभू राउत कम्कर की जेब से 45 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके साथ ही उसके तीन सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वीरगंज निवासी चंदन कुमार पंडित, बहुदरमाई निवासी राज किशोर मिश्रा और बिहार के मोतिहारी जिले के छतौनी थाना क्षेत्र निवासी सचिन सिंह के रूप में हुई है। अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की आशंका पुलिस को आशंका है कि इस तस्करी के पीछे किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हाथ हो सकता है। फिलहाल यह जांच की जा रही है कि नशीला पदार्थ सीमा पार से कहां और कैसे आपूर्ति किया जा रहा था।