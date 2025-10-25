Language
    East Champaran News: गोविंदगंज के जितवारपुर में बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्र व कारतूस जब्त

    By Sanjay upadhyayEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    East Champaran News: पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए। जितवारपुर में उपेंद्र सिंह के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें कार्बाइन, राइफल, पिस्तौल और कारतूस सहित दो लाख रुपये भी जब्त किए गए। उपेंद्र और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हथियारों का स्रोत क्या है और उनका उद्देश्य क्या था।

    Hero Image

    आग्नेयास्त्र, कारतूस व जब्त शराब के साथ पुलिस की टीम। जागरण 

    संवाद सहयोगी, अरेराज (पूर्वी चंपारण)। East Champaran News: भयमुक्त व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में मोतिहारी पुलिस की टीम ने गोविंदगंज थानाक्षेत्र के जितवारपुर में शुक्रवार की रात बड़ी कार्रवाई की है।

    छापेमारी में यहां के ग्रामीण उपेंद्र सिंह के घर से बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्र व कारतूस जब्त किया गया है। करीब चार घंटे तक चली कार्रवाई में पुलिस ने एक कार्बाइन, एक राइफल, तीन पिस्टल, एक देसी कट्टा, सौ कारतूस व दो लाख रुपये उपेंद्र के घर से जब्त किया है।

    मामले में उपेंद्र व उनकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों से सघन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में मिल रही जानकारियों के आधार पर आगे की छापेमारी चल रही है।

    छापेमारी को एसपी स्वयं लीड कर रहे थे। उनके साथ साइबर थाना के पुलिस उपाधीक्षक अभिनव परासर, अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार, चकिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी व जिला तकनीकी शाखा के पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान शामिल थे।

    बताया गया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध आग्नेयास्त्र व अन्य गैर कानूनी वस्तुओं की बरामदगी के लिए चल रही छापेमारी के बीच एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि जितवारपुर निवासी उपेंद्र के घर पर बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्र व कारतूस रखा गया है।

    सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। जिसमें आग्नेयास्त्र व कैश के अलावा शराब की बोतलें भी मिली हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उपेंद्र सिंह पिछले बीस साल से जम्मू कश्मीर में रहकर काम कर रहा था।

    दीपावली के अवसर पर घर आया था। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार कहां से आए और किस काम के लिए रखे गए थे।