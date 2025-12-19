Language
    भूमि विवाद में अमेरिका यादव की मौत, हिरासत में लिए भाई-बेटे को छुड़ाने की मांग पर अड़े ग्रामीण; पुलिस से नोंक-झोंक

    By Sanjay Kumar UpadhyayEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:46 AM (IST)

    पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थानाक्षेत्र के सटहा गांव में भूमि विवाद में अमेरिका यादव की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस पर हि ...और पढ़ें

    भूमि विवाद में अमेरिका यादव की मौत

    संवाद सहयोगी, पहाड़पुर। पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थानाक्षेत्र के सटहा गांव में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में चोटिल अमेरिका यादव की मौत के बाद शुक्रवार की सुबह लोगों का आक्रोश भड़क गया। मौके पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। 

    ग्रामीण मृतक के भाई व बेटा को पुलिस हिरासत से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इस बीच घटना की सूचना पर अरेराज के पुलिस उपाधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है।

    बेटे और भाई को छोड़ने की मांग

    बताया गया है कि भूमि विवाद को लेकर ग्रामीण अमेरिका यादव का विवाद धनंजय कुमार यादव व भरत यादव के परिवार से गुरुवार को हुआ था। इस दौरान अमेरिका चोटिल हो गए थे। पुलिस का भी हस्तक्षेप मामले में हुआ। 

    घटना की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचे अमेरिका यादव के पुत्र पवन कुमार यादव व भाई छोटेलाल यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया था। ये दोनों पुलिस को आवेदन देने गए थे। इस बीच शुक्रवार की सुबह अमेरिका यादव की मौत हो गई। 

    अमेरिका की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और लोग अमेरिका के बेटा व भाई को थाने से छोड़ने की मांग पर अड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों का भारी विरोध झेलना पड़ा। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। घटना की जांच की जा रही है।