हाजीपुर-रक्सौल रेल लाइन के लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण जल्द, रैयतों को किया जाएगा शीघ्र भुगतान

मोतिहारी में हाजीपुर-सुगौली रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो गया है। रेलवे अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण कर रहा है और रैयतों को जल्द ही भुगतान किया जाएगा। सुगौली अरेराज और हरसिद्धि में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है जिससे रेलवे के मिट्टी भराई और पुल निर्माण कार्य में तेजी आएगी। भूमि अधिग्रहण की घोषणा में रैयत के नाम और भूमि विवरण प्रकाशित किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, मोतिहारी। हाजीपुर-सुगौली रेललाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं, रेलवे की ओर से अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की अधियाचना पर भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुगौली व हरसिद्धि में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विभागीय स्तर पर अधिग्रहण की जाने वाली अतिरिक्त भूमि की अधिघोषणा कर दी गई है। जल्द भी अब रैयतों का भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। रेलवे की इस महत्वकांक्षी परियोजना की राह में अब भूमि अधिग्रहण की कहीं भी रूकावट नहीं है।

इस कारण रेलवे मिट्टी भराई व पुलों के निर्माण कार्य तेजी से कर रहा है। बताया गया कि सुगौली के मौजा श्रीपुर में 31.5 डिसमिल भूमि के लिए रैयतों के नाम प्रकाशित कर दिए गए हैं। यहां 11 रैयतों से 31.5 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अरेराज के मौजा बरवा में 1.35 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण एक रैयत से किया जाएगा। वहीं, हरसिद्धि अंचल के मौजा गोइठाहा में एक रैयत से 9. 69 डिसमिल भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।