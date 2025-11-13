Language
    Kesaria vidhan sabha Chunav Result: केसरिया सीट पर नाज अहमद खान और विनोद कुमार के बीच कांटे की टक्कर

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    Kesaria  election Result: इस सीट पर 2020 में यहां से जेडीयू की शालिनी मिश्रा ने जीत हासिल की। शालिनी मिश्रा को 40219 वोट मिले थे। अब देखना यह होगा कि इस बार केसरिया विधानसभा सीट पर कौन बाजी मारता है?

    डिजिटल डेस्क, केसरिया। Kesaria vidhan sabha Chunav Result बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। बिहार की केसरिया विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी से नाज अहमद खान मैदान में है, जबकि जनशक्ति जनता दल पार्टी के विनोद कुमार मैदान में है।

    यह पूर्वी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। इस सीट पर 2015 में आरजेडी के डॉ. राजेश विजयी रहे थे। वहीं, 2020 में यहां से जेडीयू की शालिनी मिश्रा ने जीत हासिल की। शालिनी मिश्रा को 40219 वोट मिले थे। अब देखना यह होगा कि इस बार केसरिया विधानसभा सीट पर कौन बाजी मारता है?

    बता दें कि केसरिया विधानसभा सीट पर 18 लोगों ने नामांकन किया था। इनमें से चुनाव आयोग ने 15 नामांकन ही स्वीकार किए थे। तीन नामांकन रिजेक्ट कर दिए गए थे। अब केसरिया विधानसभा सीट से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं।

     