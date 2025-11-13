Kalyanpur vidhan sabha Chunav Result: कल्याणपुर सीट पर सचिंद्र प्रसाद सिंह और मनोज कुमार यादव के बीच कांटे की टक्कर
Kalyanpur election Result: इस सीट पर 2020 के चुनाव में इस सीट को राजद के मनोज कुमार यादव ने अपने कब्जे में किया। राजद के मनोज कुमार यादव को 72819 वोट मिले थे।
डिजिटल डेस्क, कल्याणपुर। Kalyanpur vidhan sabha Chunav Result बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आज (14 नवंबर 2025) को आ रहा है। अगले कुछ घंटों में ही कल्याणपुर सीट को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी।
बिहार की कल्याणपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सचिंद्र प्रसाद सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मनोज कुमार यादव ने चुनाव लड़ा है।
बता दें कि इस सीट पर 12 लोगों ने नामांकन किया था। इनमें से चुनाव आयोग ने सभी 12 नामांकन स्वीकार किए थे। अब मैदान में कुल 11 प्रत्याशी हैं, देखना यह होगा कि कौन बाजी मारेगा?
यह पूर्वी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 2015 में यहां से बीजेपी के सचिन्द्र प्रसाद सिंह विजयी रहे थे। 2020 के चुनाव में इस सीट को राजद के मनोज कुमार यादव ने अपने कब्जे में किया। राजद के मनोज कुमार यादव को 72819 वोट मिले थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।