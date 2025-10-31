जन सुराज पार्टी के समर्थक से मारपीट, सोने की चेन भी छीन ली; पुलिस ने दर्ज की FIR
जन सुराज पार्टी के समर्थक बाबूलाल प्रसाद आर्य के साथ घोड़ासहन में मारपीट और सोने की चेन छीनने की घटना हुई। वे जन सुराज के प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क कर लौट रहे थे, तभी एक युवक ने शराब के नशे में उनसे मारपीट की और सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, घोड़ासहन। जनसंपर्क कर वापस लौटने के क्रम में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के समर्थक के साथ मारपीट करने व लगभग डेढ़ लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन छीन लेने मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर झरौखर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
थानाध्यक्ष मो. असलम ने बताया कि पीड़ित ढाका प्रखंड की मलकौनिया पंचायत के मुखिया बाबूलाल प्रसाद आर्य हैं। वे ढाका विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. एलबी प्रसाद के साथ घोड़ासहन प्रखंड की विशुनपुर पंचायत अंतर्गत कोन्हा टोला अठमुहान में जन संपर्क कर 30 नवंबर की रात विश्वकर्मा चौक अठमुहान से लौट रहे थे।
इसी दौरान शराब के नशे में धुत्त एक युवक प्रचार गाड़ी को रोककर मारपीट करने लगा। साथ ही भद्दी-भद्दी गालियां भी देने लगा। उसे समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उस युवक ने उनके गले से डेढ़ लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन झपट ली और भाग निकला।
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि स्थानीय लोगों से पूछने पर पता चला कि उसका नाम विपीन यादव है। वह अठमुहान का रहने वाला है। थानाध्यक्ष ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
