IRCTC, Indian Railways: अवध एक्सप्रेस, सप्तक्रांति और मिथिला एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। IRCTC, Indian Railways: रेलवे द्वारा मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों के नियंत्रित कर परिचालन कराए जाने से गुरुवार को अवध एक्सप्रेस, सप्तक्रांति एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की कई ट्रेनें बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर पहुंचीं। इस कारण यात्रियों को अपना यात्रा प्रारंभ करने के लिए घंटों स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। ट्रेनों के घंटों लेट हो जाने के कारण स्टेशन प्लेटफार्म पर जबरदस्त भीड़ देखी गई। जबकि ट्रेनों के आने के बाद उसपर चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच आपाधापी मची रही।

इस दौरान यात्रियों के भीड़ को कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान यात्रियों के सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। सभी यात्री बोगी के अंदर चले जाते थे उसके बाद ट्रेनों को आगे की ओर चलाने की अनुमति दी जा रही थी।

यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डीसीआई रामकिशोर भक्त, एसएस राजीव सिंह, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार, एसएसआई सत्येंद्र सिंह और रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात थे। बताया गया है कि छठ पर्व के बाद बुधवार सामान्य टिकट पर यात्रा करने वाले 7004 यात्री और आरक्षित टिकट पर 1378 यात्रियों ने लंबी दूरी की सभी गाड़ियों में यात्रा की।