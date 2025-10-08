नेपाल के होटल में दो भारतीय नागरिकों के शव बरामद, पिता-पुत्र के रूप में हुई पहचान

नेपाल के वीरगंज के एक होटल में दो भारतीय नागरिकों के शव मिले हैं। मृतकों की पहचान त्रिपुरा निवासी सजल आचार्य और उनके पुत्र सागर आचार्य के रूप में हुई है। दोनों ने 3 अक्टूबर को होटल में कमरा लिया था। कमरे का दरवाजा न खुलने पर होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को पुत्र पंखे से झूलता हुआ और पिता बिस्तर पर मृत मिले।

जागरण संवाददाता, रक्सौल। नेपाल के वीरगंज स्थित भानु चौक के शाह पैराडाइज होटल के प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर 111 में दो भारतीय नागरिकों के शव पाए गए हैं। जिला पुलिस कार्यालय पर्सा के अनुसार मृतकों की पहचान भारत के त्रिपुरा राज्य निवासी 67 वर्षीय सजल आचार्य और 24 वर्षीय सागर आचार्य के रूप में हुई है।

दोनों पिता-पुत्र बताए जा रहे हैं। पुलिस उपरीक्षक (डीएसपी) किशोर लम्साल ने बताया कि दोनों ने 3 अक्टूबर को सुबह करीब 4 बजे होटल का कमरा लिया था। मंगलवार शाम तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने और बार-बार संपर्क के प्रयास असफल रहने पर होटल संचालक ने पुलिस को सूचना दी।

पंखे से झूलता मिला बेटा पुलिस ने पास के कमरे के वेंटिलेटर से झांककर देखा,तो पुत्र सागर पंखे से झूलता मिला, जबकि पिता सजल बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े थे। होटल सूत्रों के अनुसार, दोनों मृतक सोमवार दोपहर तक सामान्य व्यवहार कर रहे थे और नियमित रूप से खाना मंगवाते रहे।

शाम को जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो होटल कर्मचारियों को शक हुआ। मंगलवार सुबह सफाई के लिए भेजे गए कर्मचारी को भी दरवाजा बंद मिला, जिससे शंका और गहराई। इसके बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। आत्महत्या की आशंका जताई डीएसपी लम्साल ने बताया कि अभी तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला गया है। इसे भारतीय महावाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही खोला जाएगा। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई है, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।

दूतावास से समन्वय जारी है। कमरे का दरवाजा तोड़कर शव निकालने की योजना है। तब तक होटल परिसर में जिला पुलिस कार्यालय की टीम तैनात रहेगी। स्थानीय लोगो ने बताया कि पिता-पुत्र का व्यवहार सामान्य था और उनके द्वारा किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी नहीं मिली।