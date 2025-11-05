भारत-नेपाल संयुक्त गश्त में दो नेपाली युवक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार, भागने की फिराक में थे आरोप

जागरण संवाददाता, रक्सौल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत-नेपाल की सीमा पर सशस्त्र सीमा बल व नेपाल सशस्त्र पुलिस बल ने संयुक्त रुप से गश्त अभियान चलाया। इस दौरान दो नेपाली युवकों को एक हथियार पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। जो गश्त लगा रही जवानों को देख पास में स्थित झाड़ी में छूप गए थे। इसकी जानकारी सशस्त्र प्रहरी कार्यालय पर्सा जिला नेपाल के सूचना अधिकारी विश्वराज योन्जन ने दी।

बताया कि गिरफ्तार युवक नेपाल के पर्सा जिला बीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर पांच कुम्हार टोल निवासी 18 सुमित कुमार मंडल और बारा जितपुर उपमहानगरपालिका सिमरा वार्ड नंबर 7 निवासी 28 संजय कुमार साह है। जिसके पास एक देसी कटुवा पिस्तौल बरामद हुआ है।

47 वीं बटालियन के अधिकारी व जवानों के साथ गश्त गिरफ्तार युवकों को अग्रतर कार्रवाई के लिए बरामद हथियार के साथ पर्सा जिला प्रहरी कार्यालय को सौंप दिया है। सूचना अधिकारी ने बताया कि भारत के सीमावर्ती बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर पर्सा जिला नेपाल सशस्त्र पुलिस बल की टीम निरीक्षक पुरुषोत्तम भंडारी के नेतृत्व में भारतीय सीमा में तैनात सशस्त्र सीमा बल 47 वीं बटालियन के अधिकारी व जवानों के साथ गश्त लगा रही थी।