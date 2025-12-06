भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के घुसपैठ की आशंका; दो जिलों में कड़ी चौकसी

जागरण संवाददाता, रक्सौल(पूर्वी चंपारण)। भारत–नेपाल सीमा क्षेत्र में रक्सौल अनुमंडल से सटे नेपाल प्रशासन ने खुली सीमा से विदेशी नागरिकों के संभावित प्रवेश को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। पर्सा और बारा जिला प्रशासन ने आशंका जताई है कि भारत के रास्ते अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के नागरिक नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। इसी बढ़ती आशंका के मद्देनजर पर्सा और बारा दोनों जिलों में प्रशासन ने सीमा क्षेत्रों पर उच्च स्तर की सतर्कता लागू कर दी है।

अवैध तरीके से जिले में प्रवेश जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा द्वारा जारी सूचना के अनुसार, विभिन्न संचार माध्यमों और कार्यालय में प्राप्त ध्यानाकर्षण एवं ज्ञापन पत्रों के आधार पर यह आशंका व्यक्त की गई है कि सीमावर्ती नाकों से पहचान छिपाकर संदिग्ध व्यक्ति अवैध तरीके से जिले में प्रवेश कर सकते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए वीरगंज सहित पूरे पर्सा जिले के सीमा नाकों पर नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस ने कड़ी जांच और निगरानी बढ़ा दी है। इसकी जानकारी सहायक प्रमुख जिला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेल ने दी। सीमा क्षेत्र में विशेष निगरानी बढ़ाने का निर्देश प्रशासन ने आम जनता को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी अपरिचित या संदिग्ध व्यक्ति को घर में रहने की अनुमति न दें, न ही किसी प्रकार के काम में लगाएं, तथा ऐसे व्यक्ति दिखने पर तत्काल निकटतम सुरक्षा निकाय को सूचना दें।