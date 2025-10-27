Language
    Bihar Chunav: पिपरा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी पर हमला, पत्थर मारकर तोड़ा गाड़ी का शीशा

    By Shashi Bhushan Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:04 PM (IST)

    पिपरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रविरंजन कुमार की गाड़ी पर बारा गोविंद के समीप अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से हमला किया। घटना शनिवार रात की है, जिसमें कार का शीशा टूट गया। रविरंजन सुरक्षित हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। 

    पत्थर मारकर फोडा गया गाड़ी का शीशा।

    संवाद सहयोगी, चकिया। पीपरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविरंजन कुमार की कार पर थाना क्षेत्र के बारा गोविंद के समीप उस समय बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया, जब वे घर से चकिया जा रहे थे।

    घटना शनिवार की रात आठ बजे की बताई जाती है। इस हमले में वैगन आर कार का पीछे का शीशा चकनाचूर हो गया। हालांकि रविरंजन कुमार सुरक्षित बताए गए हैं।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर हमले की जानकारी ली। मामले में प्रत्याशी रविरंजन कुमार ने थाना में दो अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया हैं।

    आवेदन के अनुसार गड़हीया थाना क्षेत्र के सिरौली निवासी रामबहादुर प्रसाद यादव के पुत्र रविरंजन कुमार जो पीपरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अपने बीआर 06डीएल-0143 नंबर की कार से शनिवार की रात्रि राजेपुर से चकिया आ रहे थे।

    इसी दौरान बारा गोविंद गांव के निकट दो अज्ञात युवकों ने पीछे से कार पर पत्थर फेंककर शीशा तोड़ दिया। जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय थाना की पुलिस को दी।

    पुलिस पदाधिकारी ने मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे असामाजिक व्यक्तियों पर निगरानी रखने की आवश्यकता जताई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

