    फुलवरिया में बारातियों की कार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, खुशी का माहौल हुआ तनानपूर्ण

    By Amrendra Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    बिहार के सुगौली के फुलवरिया में बारात में एक ट्रैक्टर ने कार को टक्कर मार दी, जिससे बाराती नाराज़ हो गए और हंगामा करने लगे। ट्रैक्टर चालक मुनेंद्र कुमार ने कथित तौर पर जानबूझकर टक्कर मारी। दूल्हे के पिता और भाई बाल-बाल बचे। ग्रामीणों और सरपंच ने स्थिति को संभाला, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैक्टर और कार को जब्त कर लिया और मामले की जांच कर रही है।

    सरपंच के नेतृत्व में लोगों ने संभाली स्थिति ।

    संवाद सहयोगी, सुगौली (पूर्वी चंपारण)। थाना क्षेत्र के फुलवरिया में आई बारात में ट्रैक्टर से एक व्यक्ति ने बारातियों के वाहन क्षतिग्रस्त किया। जिसको लेकर बारातियों ने जमकर हंगामा किया।पुलिस ने वाहन जब्त कर थाना लेकर चली गई।

    जानकारी के अनुसार प्रखंड के फुलवरिया में वार्ड नं0 सात निवासी शिवकुमार साह की बेटी की बारात प0 चंपारण जिला के मझौलिया थाना के पिपरा से रविवार की शाम आया था।

    बारात जब फुलवरिया मठ परिसर में पहुंचा तो फुलवरिया निवासी मुनेंद्र कुमार फार लगा अपना ट्रेक्टर को घुमाने लगा।जिससे कार में जबरदस्त टक्कर मारी,जिसमे कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार में बैठे लोग शोरगुल करने लगे।

    जिसके बाद बारातियों की भीड़ उमड़ पड़ी और जमकर हंगामा करना शुरू किया।जिसके बाद लड़की पक्ष के लोग पहुंचे और ट्रेक्टर चालक से पूछताछ करने लगे।इसी बीच बाराती अपने वाहन को लेकर वापस लौटने की तैयारी करने लगे।

    जिसके बाद लोगो ने किसी तरह बारातियों को समझा बुझाकर मनाया। पीड़ित शिवकुमार साह ने कहा कि मुकेन्द्र ने ट्रेक्टर से जानबूझकर कई बार ठोकर मारा। कार में दूल्हा का पिता,भाई व परिजन बैठे हुए थे।

    किसी तरह उनका जान बच गया।एक लड़का जख्मी हो गया है। बाराती वापस जाने लगे थे।लेकिन मुखिया अवधेश कुशवाहा व सरपंच रूपेश श्रीवास्तव घटना की सूचना पर पहुंचे और किसी तरह मामला शांत कराया।

    इनलोगो ने पंचायती की बात कही।घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को ग्रामीणों ने दी।सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई और मामले की जानकारी ली।पुलिस ने ट्रेक्टर व कार को जब्त कर थाना लेकर चली गई।

    घटना की चर्चा पूरे गांव में होने लगी।थानाध्यक्ष अवनीश सिंह ने बताया कि पुलिस मामले में आवश्यक करवाई में जुटी हुई है।