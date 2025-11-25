पत्नी की हत्या में जेल काट रहा पति, दिल्ली में प्रेमी के साथ मौज काट रही बीवी

संवाद सहयोगी, अरेराज। पत्नी की हत्या के मामले में पति जेल की हवा खा रहा है। दूसरी तरफ पत्नी अपने प्रेमी के साथ दिल्ली में मौज काट रही है। पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ दिल्ली से पकड़ा है। घटना अरेराज नगर पंचायत क्षेत्र की है।

पुलिस ने पांच माह पहले हत्या कर शव को जलाकर गायब करने के मामले में जब कोई सुराग नहीं मिला तो वैज्ञानिक तरीके से पूरी घटना की जांच की। जांच के दौरान कड़ियां आपस में जुड़ती चली गईं और हत्याकांड के इस मामले का पर्दाफाश हो पाया है।

अरेराज की थानाध्यक्ष प्रत्याशा सिंह ने बताया कि विवाहिता की गुमशुदगी को लेकर अरेराज नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 10 के निवासी पति रंजीत कुमार ने जुलाई में आवेदन किया था। इसके बाद हरसिद्धि थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बनकटी निवासी पिता संजय पटेल ने दामाद पर डेढ़ लाख रुपया दहेज की मांग करने व नहीं देने पर दहेज की खातिर पुत्री की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाकर दामाद, बेटी के सास, ससुर सहित चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मामले में त्वरित कार्रवाई के तहत पुलिस ने जुलाई में ही दामाद रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिलने की स्थिति में पुलिस वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान में जुटी थी। इस दौरान महिला के जिंदा होने की बात सामने आई।

वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर अनुसंधान के तहत टीम का गठन किया गया। जहां अरेराज थाना के दरोगा रमेंद्र कुमार के साथ पुलिस लोकेशन के आधार पर दिल्ली के नोएडा पहुंची। वहां से महिला को जिंदा उसके प्रेमी के साथ हिरासत में लिया गया।