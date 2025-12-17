घर से भागी सगी बहनों को बेचने वाले दरिंदों का नेटवर्क ध्वस्त, 5 गिरफ्तार; पैसे का लालच देकर कराया देह व्यापार

संवाद सहयोगी, पताही। थाना क्षेत्र के झंडा चौक से मंगलवार को मुक्त अपहृत युवती के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि लड़कियों को बहला-फुसला कर खरीद-फरोख्त और देह व्यापार में धकेलने वाले एक संगठित गिरोह ने युवती को कुंदन नामक युवक से पैसे लेकर बेच दिया था।

इस पूरे मामले में वैशाली जिले के करताहा थाना की पुलिस ने मोतिहारी पुलिस के सहयोग से त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान गिरोह से जुड़ी तीन महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है।

पारिवारिक कलह से तंग आकर घर से भागी करताहा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार आजाद के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मोतिहारी और पताही में एक साथ छापेमारी कर इस अवैध नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि 24 नवंबर 2025 को करताहा थाना क्षेत्र के एक गांव की दो सगी बहनें पारिवारिक कलह से तंग आकर घर से निकल गई थीं। इस संबंध में करताहा थाना में कांड अंकित किया गया था।

पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपितों ने बताया कि दोनों बहनों की मुलाकात हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर अमृता नामक महिला से हुई थी। अमृता ने दोनों को बेहतर जिंदगी का झांसा देकर अपने साथ मोतिहारी स्थित किराये के मकान में ले आईं। कुछ ही समय बाद अमृता ने दोनों बहनों को पूजा नामक महिला और उसके पति लालू महतो के हाथों बेच दिया।

पैसे का लालच देकर देह व्यापार आरोप है कि अमृता ने छोटी बहन को अपने पास रखकर पैसे का लालच देकर उससे देह व्यापार करवाया। इस बीच छतौनी थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली। सूचना का सत्यापन कर अमृता की निशानदेही पर छोटी बहन को उसके किराए के मकान से सकुशल मुक्त कराया गया।

इसके बाद इसकी जानकारी वैशाली पुलिस को दी गई। संयुक्त कार्रवाई के तहत अमृता के बयान के आधार पर पूजा के घर छापेमारी की गई। पूछताछ में पूजा ने पुलिस को बताया कि बड़ी बहन को पताही के कुंदन के हाथों बेच दिया गया है।

छापेमारी कर बड़ी बहन को मुक्त कराया इसके बाद मोतिहारी और वैशाली पुलिस की टीम ने पताही में कुंदन के घर छापेमारी कर बड़ी बहन को मुक्त करा लिया। वहीं, कुंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पूरे गिरोह की कड़ियां जुड़ती चली गईं और मानव तस्करी व देह व्यापार से जुड़े इस नेटवर्क का खुलासा हो गया।