Harsidhi vidhan sabha Chunav Result: हरसिद्धि सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, हरसिद्धि। Harsidhi Vidhan sabha Chunav result 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान होने के बाद अब परिणाम (Bihar vidhan sabha chunav Result) की बारी है। कुछ ही घंटों में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि पूर्वी चंपारण की हरसिद्धि विधानसभा सीट पर कौन बाजी मारेगा?

    बता दें कि हरसिद्धि विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णनंदन पासवान को मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल के राजेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, जन स्वराज पार्टी ने इस सीट पर अवधेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है।

    चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, हरसिद्धि विधानसभा सीट पर 17 लोगों ने नामांकन किया था, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से नौ लोगों के नामांकन स्वीरकार किए गए हैं। आठ लोगों के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। चुनावी मैदान में सिर्फ छह प्रत्याशी हैं।

    हरसिद्धि विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला पूर्वी चम्पारन लगता है। ये पूर्वी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के हरिवंश सहाय विजयी रहे थे। 2015 में यहां आरजेडी के राजेंद्र कुमार विजयी रहे थे। 2020 में भाजपा के कृष्णनंदन पासवान ने इस सीट से जीत हासिल की। पासवान को 2020 के चुनाव में 84615 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राजद के कुमार नागेंद्र बिहारी ने 68930 वोट पाकर हार का सामना किया था।

     