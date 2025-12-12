घने कोहरे में एक-दूसरे से टकराए आधा दर्जन वाहन, एक की मौत, दर्जनों चोटिल

संवाद सहयोगी, पीपरा(पूर्वी चंपारण)। Bihar News: थाना क्षेत्र के राजमार्ग किनारे स्थित जय माता दी हाइवे सर्विस पंप के समीप शुक्रवार के सुबह में घने कोहरे के कारण सड़क हादसे में आधा दर्जन गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस घटना में पीपरा पुरानी चौक निवासी बाइक चालक एक युवक की ट्रक की ठोकर से मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। मृत युवक की पहचान पीपरा निवासी सोनेलाल जायसवाल के 25 वर्षीय पुत्र मंटू कुमार जायसवाल के रूप में की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं बाइक पर सवार घायल दूसरा युवक पीपरा बाजार निवासी सुदीश कुमार बताया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार मंटू एवं उसका साथी सुदीश दोनों एक बाइक पर सवार हो कर घर से निकले थे कि एनएच 27 पर किसी तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना में बाइक पर सवार युवक घायल हो गया।

इधर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंटू पंप से बाइक में पेट्रोल लेकर जैसे ही राजमार्ग पहुंचा कि सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में उसकी बाइक आ गई। इसके बाद ट्रक द्वारा अचानक ब्रेक लेने के कारण उसके पीछे चल रही लगभग आधा दर्जन ट्रक, कंटेनर एवं एक स्लिपर बस एक दूसरे से टकरा गई।

इस हादसे में पीपरा निवासी युवक मंटू कुमार जायसवाल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि बाइक सवार उसका साथी घायल हो गया। वहीं ठोकर मारने वाला ट्रक का चालक गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। इधर बस चालक दिल्ली निवासी 55 वर्षीय राधेश्याम गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि दर्जनों यात्री आंशिक रूप से चोटिल हो गए।

वहीं दो बड़ी गाड़ियां डिवाइडर पर अनियंत्रित हो कर चढ़ गई। घटना के बाद कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। जानकारी के अनुसार उक्त जमुना ट्रैवल्स की बस हरियाणा से समस्तीपुर जिला के रोसड़ा जा रही थी। घटना के बाद बस यात्री पंप परिसर में शरण लिए तो कुछ अपने बच्चों एवं परिजनों को ढूंढते नजर आए।

हालांकि बस की गति धीमी होने कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। दुर्घटना के कारण करीब आधा घंटा तक एनएच के एक लेन से आवागमन बाधित रहा। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने क्रेन मंगवा कर दुर्घटना ग्रस्त बस ट्रक को साइड करा कर आवागमन को सुगम बनाया।

बस के केबिन में ड्राइविंग सीट पर फंसे घायल चालक को एनएचएआई के पेट्रोलिंग पार्टी के मदद से बाहर निकाला गया। फिर एंबुलेंस से चकिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के उपरांत में चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया।