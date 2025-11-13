Language
    Govindganj vidhan sabha Chunav Result: गोविंदगंज सीट पर कृष्णा कांत और राजू तिवारी के बीच कांटे की टक्कर

    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    Govindganj  election Result: गोविंदगंज सीट पर जन सुराज पार्टी से कृष्णा कांत मिश्रा मैदान में है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी से राजू तिवारी मैदान में है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने यहां से अशोक कुमार सिंह पर दांव खेला है।

    डिजिटल डेस्क, गोविंदगंज। Govindganj vidhan sabha Chunav Result बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम (Bihar vidhan sabha chunav Result) आज आ रहा है। कुछ ही घंटों में गोविंदगंज सीट की तस्वीर साफी हो जाएगी। फिलहाल लोगों की निगाहें रुझानों पर टिकी हुई हैं।

    गोविंदगंज सीट पर जन सुराज पार्टी से कृष्णा कांत मिश्रा मैदान में है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी से राजू तिवारी मैदान में है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने यहां से अशोक कुमार सिंह पर दांव खेला है।

    यह पूर्वी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के श्योधरी पांडे विजयी रहे थे। 2015 में यहां एलजेपी के राजू तिवारी विजयी रहे थे। 2020 में यहां से भाजपा के सुनील मणि तिवारी ने जीत हासिल की थी।

    बता दें कि 2020 के चुनाव में बीजेपी के सुनील मणि तिवारी ने 65544 वोट पाकर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी बृजेश कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें 37620 वोट मिले थे।

     