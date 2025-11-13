Govindganj vidhan sabha Chunav Result: गोविंदगंज सीट पर कृष्णा कांत और राजू तिवारी के बीच कांटे की टक्कर

डिजिटल डेस्क, गोविंदगंज। Govindganj vidhan sabha Chunav Result बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम (Bihar vidhan sabha chunav Result) आज आ रहा है। कुछ ही घंटों में गोविंदगंज सीट की तस्वीर साफी हो जाएगी। फिलहाल लोगों की निगाहें रुझानों पर टिकी हुई हैं।

गोविंदगंज सीट पर जन सुराज पार्टी से कृष्णा कांत मिश्रा मैदान में है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी से राजू तिवारी मैदान में है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने यहां से अशोक कुमार सिंह पर दांव खेला है।

यह पूर्वी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1951 में हुए चुनाव में यहां कांग्रेस के श्योधरी पांडे विजयी रहे थे। 2015 में यहां एलजेपी के राजू तिवारी विजयी रहे थे। 2020 में यहां से भाजपा के सुनील मणि तिवारी ने जीत हासिल की थी।