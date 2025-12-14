East Champaran : चकिया में चार साइबर फ्राड व मोबाइल झपटमार गिरफ्तार, लाखों कैश जब्त

संवाद सहयोगी, चकिया (पूर्वी चंपारण) । स्थानीय पुलिस को साइबर फ्राड व मोबाइल झपटमार गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छीना हुआ एंड्राएड मोबाइल व आपराधिक घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनमें एक छीना हुआ मोबाइल सेट खरीदने वाला युवक भी शामिल है।

यह जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार ने रविवार की देर शाम थाना परिसर में प्रेसवार्ता कर दी। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में मधुबन थानाक्षेत्र के खरसाल जोगौलिया निवासी अमरकांत कुमार, नन्हकार जोगौलिया निवासी मंजय कुमार, चकिया थाना क्षेत्र के बारा गोविन्द निवासी राजू कुमार एवं गोविंदा कुमार शामिल है।

एसडीपीओ ने बताया कि रक्सौल थाना क्षेत्र के तुमड़िया वार्ड नंबर एक के स्थाई निवासी विक्रम कुमार झा, जो अस्थाई रूप से नगर परिषद के प्रोफेसर कालोनी में किराए के मकान में रहते हैं। गत पांच दिसंबर को थाना के निकट पावर हाउस चौक पर किसी कार्यवश आए थे। इसी दौरान एक लाल रंग की ग्लैमर बाइक पर सवार तीन बदमाश ने झपटमारी कर एंड्राइड मोबाइल झपट कर भाग निकला। छीने गए मोबाइल से विक्रम के बैंक खाता से यूपीई के माध्यम से राशि की निकासी भी की।

पीड़ित विक्रम कुमार झा ने इस सिलसिले में स्थानीय थाना में आवेदन दिया था। जिसपर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई। वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ छापेमारी कर इस मामले में शामिल चार बदमाशों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया।

छापेमारी के क्रम में पुलिस ने साइबर फ्राड से निकासी किए गए छह लाख पचास हजार नगद, पंद्रह एंड्राइड मोबाइल सेट, नौ की पैड फोन सेट तथा झपटमारी में प्रयुक्त लाल रंग का ग्लैमर बाइक बरामद किया। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त चोरी की गई फोन सेट से साइबर फ्राड का कार्य किया करता था, जिसने पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।