    केसरिया में महिला पर्यवेक्षिका रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई

    By Sanjay Kumar Singh Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    केसरिया में निगरानी टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े मामले में महिला पर्यवेक्षिका अंबालिका कुमारी को 4 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ...और पढ़ें

    पोषाहार मद की राशि निर्गत कराने के लिए महिला पर्यवेक्षिका मांग रही थी रिश्वत। जागरण

    संवाद सहयोगी, केसरिया (पूर्वी चंपारण)। Bihar News: केसरिया प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े एक मामले में महिला पर्यवेक्षिका को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पिछले दो दिसंबर को निगरानी थाना में दिए गए एक आवेदन के आधार पर की गई।

    जानकारी के अनुसार केसरिया बनकट माफी निवासी जनार्दन कुशवाहा ने निगरानी थाना में आवेदन देकर शिकायत की थी कि उनकी पत्नी रीता कुमारी आंगनबाड़ी सेविका के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-141 बनकट माफी में कार्यरत हैं।

    आरोप है कि केंद्र के पोषाहार मद की राशि निर्गत कराने के लिए संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा उनसे रिश्वत की मांग की जा रही थी। बार-बार राशि की मांग से परेशान होकर जनार्दन कुशवाहा ने निगरानी विभाग से इसकी शिकायत की।

    शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने पूरे मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर कार्रवाई की योजना बनाई।

    तय योजना के अनुसार, शुक्रवार को निगरानी टीम ने महिला पर्यवेक्षिका अंबालिका कुमारी को चार हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। यह वहीं राशि थी जो परिवादी द्वारा निगरानी के निर्देश पर दी गई थी, जिस पर पहले से रसायन लगाया गया था।

    जैसे ही महिला पर्यवेक्षिका ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, निगरानी टीम ने तत्काल उसे धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान निगरानी टीम को महिला पर्यवेक्षिका के पास से कुछ ऐसे कागजात भी मिले हैं, जिनमें विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों से ली जाने वाली राशि का विवरण अंकित है।

    इससे यह आशंका और भी गहरी हो गई है कि यह मामला केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक स्तर पर अवैध वसूली से जुड़ा हो सकता है। बताया गया कि गिरफ्तारी के समय महिला पर्यवेक्षिका ने कुछ महत्वपूर्ण कागजात छुपाने का भी प्रयास किया।

    निगरानी डीएसपी अखिलेश कुमार ने बताया कि जनार्दन कुशवाहा द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में यह पूरी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में रिश्वत मांगने और लेने के आरोप सही पाए गए।

    डीएसपी ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम ने महिला पर्यवेक्षिका अंबालिका कुमारी को अपने साथ पटना ले गई, जहां उनसे आगे की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

    इस कार्रवाई में निगरानी डीएसपी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में एएसआइ मणिकांत सिंह, एसआइ अनुप्रिया, एसआइ कुमार रितेश, महिला सिपाही राजनंदनी, सरिता कुमारी आदि शामिल रहे।