    Raxaul News : ईवीएम लेकर लौट रही पोलिंग पार्टी की गाड़ी पलटी, चार पुलिसकर्मी घायल

    By Vijay Giri Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:20 PM (IST)

    पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में एनएच-28 पर ईवीएम लेकर लौट रही पोलिंग पार्टी की गाड़ी पलटने से चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। दुर्घटना भैंसड़ा गांव के पास हुई, जब गाड़ी बेला गांव से ईवीएम लेकर मोतिहारी जा रही थी। घायलों को मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर किया गया है और ईवीएम मशीन को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। प्रशासन ने घायलों के इलाज की व्यवस्था की है।

    पूर्वी चंपारण के रक्सौल में घटना के बाद जख्मी का इलाज। जागरण

    जागरण संवाददाता, रक्सौल ( पूर्वी चंपारण )। अनुमंडल क्षेत्र के रामगढ़वा थाना अंतर्गत एनएच-28 पर स्थित सुपर पावर ग्रिड, भैंसड़ा गांव के समीप मंगलवार की रात एक पिकअप वाहन के पलट जाने से तीन पुलिस जवानों सहित एक महिला जवान गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    थानाध्यक्ष राजीव कुमार साह ने बताया कि उक्त वाहन दूसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद बेला गांव के बूथ से ईवीएम मशीन लेकर मोतिहारी जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह एनएच-28 के किनारे पलट गई। हादसे में दो एसएसबी के जवान, एक महिला पुलिसकर्मी और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घायलों की पहचान सिपाही विकास कुमार, तनवीर आलम, मुकेश चाहर और राज कुमार के रूप में हुई है। उन्हें गश्ती दल की सहायता से रामगढ़वा पीएचसी लाया गया, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने ईवीएम मशीन को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रूप से मोतिहारी भेज दिया है। प्रशासन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों के उपचार की पूरी व्यवस्था की जा रही है। 

    अज्ञात वाहन की ठोकर से वृद्व की मौत, परिवार में कोहराम

    मोतिहारी । जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के बभनौलिया-तुरकौलिया पथ पर सड़क हादसे में जख्मी वृद्ध की मौत मंगलवार को इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। नगर थाना की पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया है।

    दारोगा चंदन कुमार ने बताया कि सोमवार को बभनौलिया गांव निवासी जोखू भगत (70 वर्ष )को सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे वे जख्मी हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है।