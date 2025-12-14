ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मोतिहारी/पीपराकोठी। गोपालगंज-मोतिहारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपराकोठी थानाक्षेत्र में गिट्टी लदे एक ट्रक से ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली करते प्रवर्तन अवर निरीक्षक को रविवार को पीपराकोठी पुलिस ने गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार प्रवर्तन अवर निरीक्षक हरिशंकर कुमार परिवहन विभाग, पूर्वी चंपारण में पदस्थापित हैं। उपरोक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को मिली गुप्त सूचना पर की गई।

ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली

एसपी ने बताया कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी मृत्युंजय कुमार प्रकाश ने सूचना दी कि पीपराकोठी थानाक्षेत्र में एनएच पर प्रवर्तन अवर निरीक्षक द्वारा ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। मेरे वाहन को भी रोक कर तीन हजार नकद तथा सात हजार रुपये स्कैनर के माध्यम से खाता में कुल दस हजार रुपये ले लिए हैं।