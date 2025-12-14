Language
    ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Sanjay Kumar UpadhyayEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:31 PM (IST)

    बिहार के पूर्वी चंपारण में प्रवर्तन अवर निरीक्षक को ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया।

    ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली 

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी/पीपराकोठी। गोपालगंज-मोतिहारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपराकोठी थानाक्षेत्र में गिट्टी लदे एक ट्रक से ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली करते प्रवर्तन अवर निरीक्षक को रविवार को पीपराकोठी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 

    गिरफ्तार प्रवर्तन अवर निरीक्षक हरिशंकर कुमार परिवहन विभाग, पूर्वी चंपारण में पदस्थापित हैं। उपरोक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को मिली गुप्त सूचना पर की गई।

    ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली 

    एसपी ने बताया कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी मृत्युंजय कुमार प्रकाश ने सूचना दी कि पीपराकोठी थानाक्षेत्र में एनएच पर प्रवर्तन अवर निरीक्षक द्वारा ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। मेरे वाहन को भी रोक कर तीन हजार नकद तथा सात हजार रुपये स्कैनर के माध्यम से खाता में कुल दस हजार रुपये ले लिए हैं।

    सूचना मिलने के साथ सदर-टू के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतेश पांडे व थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी व जवानों के साथ तत्काल सूचना सत्यापन किया। 

    भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई 

    घटना सत्य साबित होने के बाद पैसा लेने वाले पदाधिकारी की भी पहचान की गई। पहचान के बाद उन्हें तत्काल पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इसी के साथ मृत्युंजन के आवेदन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 तथा बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर संबंधित पदाधिकारी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

    एसपी ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। पुलिस गिरफ्तार ईएसआई के खिलाफ आगे साक्ष्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया कर रही है।

     