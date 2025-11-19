Language
    East Champaran: ओवरब्रिज पर मोटरसाइकिल रोकी तो खुला बड़ा राज, दो तस्कर चरस संग गिरफ्तार

    By vijay kumar giriEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    पूर्वी चंपारण के हरैया थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। ओवरब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी लेने पर 745 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सुरेंद्र दास और विशाल कुमार के रूप में हुई है। वे चरस को स्थानीय स्तर पर खपाने वाले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। हरैया थाना क्षेत्र के बाइपास ओवरब्रिज के समीप से पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। नियमित गश्ती पर निकली पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधि देख एक मोटरसाइकिल को रोका।

    जांच में बाइक सवार दो युवकों के पास से 745 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसके बाद दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। थानाध्यक्ष किशन कुमार पासवान ने बताया कि पुलिस टीम हाईवे और ओवरब्रिज क्षेत्र में विशेष निगरानी कर रही थी।

    इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवक पुलिस को देखते ही घबरा गए। संदेह के आधार पर रोके गए दोनों की तलाशी में भारी मात्रा में चरस मिली, जिसकी कीमत बाजार में हजारों रुपये आंकी गई है।

    गिरफ्तार तस्करों की पहचान सुरेंद्र दास, पिता नथुनी दास, साकिन टुमरिया टोला, वार्ड 4, थाना हरैया विशाल कुमार, पिता प्रेम नाथ राम, साकिन बड़ा परेउवा, वार्ड 17, थाना रक्सौल, जिला पूर्वी चंपारण दोनों आरोपी एक ही मोटरसाइकिल से चरस की तस्करी कर रहे थे, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

    प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने चरस को स्थानीय स्तर पर खपाने और सीमावर्ती इलाके में सप्लाई करने की बात कबूल की है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। साथ ही तस्करी के संभावित रूटों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। इस मामले में हरैया थाना कांड संख्या 145/25,  के तहत एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। पुलिस ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि नशा तस्करी जैसी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।